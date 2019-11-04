韩日世贸组织第二轮双边协商无果而终

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因日本出口限制措施导致的韩日争端丝毫不见缓和迹象，在韩日世贸组织双边协商毫无进展的情况下，未来问题有可能进入包括成立专家组在内的下一阶段。





韩日上月进行首轮双边协商后，本月19日进行了第二轮协商。双方在两轮协商中坚持各自的主张，仅确认了对方立场。此前，日本针对3种半导体材料对韩采取出口限制措施，将韩国从贸易优待“白名单”中删除。日本宣称基于安保原因限制对韩出口，但韩方认为这实为日本不满韩国大法院裁定日企赔偿韩国劳工而实施的经济报复。韩方主张，日本限制对韩出口为差别化措施，不符合出口管制制度，要求日本撤回决定。日本则声称相关产品或被转为军事用途，限制对韩出口并无不当。





在日本不接受协商要求的情况下，韩国于9月11日向世贸组织提起诉讼。10月11日，世贸组织进行了解决争端的首轮双边协商。双方在协商中坚持各自立场，没有任何成果。第二轮协商同样毫无进展。日本经济产业相世耕弘成曾表示，出口管理问题并非与其他国家进行协商而决定的问题。两轮协商均无进展，虽然仍有进行第三轮协商的可能，但双方分歧明显，恐难达成妥协，成立专家组等采取下一步措施似乎难以避免。





韩方首席协商代表、产业部新通商秩序协力官丁海官表示，将在进一步评价双边协商结果后，综合研讨包括要求成立专家组在内的有关程序。据悉，专家组以6个月内结束审理为原则，最长可延长至9个月，若争端双方不服，可提出上诉，由此，韩日争端或将陷入长期化。