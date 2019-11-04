《漫话国乐》 很为难呀 / 兔子落网 / 兔子被老鹰捕获





到了现代，国乐的变化还是比较徐缓的。现代国乐作品从发行到广为人知，直到获得好评通常得花好几年的时间。可一旦被人们喜欢，不仅不容易厌腻，还会长时间得到人们的喜爱，传统乐队Project乐（le4）的歌曲《很为难呀》就是代表性的例子了。最近在电视节目中频繁出现的这首歌是2007年发行的，过了一段时间才受关注，并广为人知。最近，这首歌凭借滑稽的歌词与轻快的节奏，尤其作为综艺节目的效果音深刻地印记在人们的脑海里。





现代国乐歌曲《很为难呀》是将盘索里《水宫歌》的故事，站在海鳖的立场重新诠释的。想想看，其实龙王是为了庆祝龙宫完工落成张罗宴会而生病的，为了治病叫海鳖去陆地找来兔子的肝。海鳖一生只在海里生活，这下得不顾性命危险到陆地捕猎从未见过的兔子，这一情况实在为难海鳖了。古代与现代相差无几，下属得服从上司的命令，您不觉得海鳖的故事令人联想到现代上班族的苦命呢。

{音乐1： 《很为难呀》 / Project乐}





平时收听我们节目的听友们应该熟悉盘索里《水宫歌》的故事情节。为了医治龙王的病，深海龙宫的海鳖奉命来到凡间，几经周折，好不容易连哄带骗地将兔子带到了龙宫，可兔子非常机灵，在危急关头发挥机智，摆脱困境返回凡间。说到这里，也许有听友会问了，事后龙王是不是因为没有兔子肝而死去？不。在古代农业社会，龙王海是掌管雨的神，如果神只因为兔子肝死亡那可是大事了。相传，当海鳖回到龙宫，龙王的病很快就好了。





有的听友还会好奇兔子的下落。兔子九死一生回到凡间一定会很幸福，可兔子的命运挺坎坷的，也许是因为兔子是树林里最软弱无力的动物之一。关于兔子的下落，盘索里《水宫歌》就有这样的描写：兔子每天提心吊胆的，没有一天放下心来舒舒服服地过日子，每次得靠机智摆脱危机。兔子好不容易回到凡间，一连串的苦命就等待着它。当兔子兴高采烈地回山途中不幸被樵夫设置的网落网，不过兔子也不轻易放弃，它就请求周围的苍蝇在自己身上拉屎，当樵夫拿起兔子，会发现兔子已经死了很久而丢弃，这样兔子再次九死一生。

{音乐2：盘索里《水宫歌》中“兔子落网” / 朴初月}





在《水宫歌》中，兔子的不幸在于自以为聪明，轻举妄动。兔子骗了樵夫好不容易摆脱了险境，在回家途中又被老鹰捕获。空中的老鹰再挥动几下翅膀就回鸟窝，这下兔子可是死路一条。在如此危机关头，兔子还是发挥机智，跟老鹰撒谎说自己刚从龙宫回来，从龙宫还带来了一个新奇的袋子，向袋子说声“猪肠出来，小鸡出来”，说什么就出来什么，举一些老鹰喜欢的食物。兔子说袋子藏在山上岩石的缝隙里，如果把自己带到岩石那里，马上把袋子拿出来给老鹰。当老鹰把兔子带到岩石处，兔子就钻进岩石的缝隙一去不回。其实兔子的故事与《水宫歌》的主题无关，可是兔子的趣闻轶事确实给盘索里增添很大的乐趣。

{音乐3：盘索里《水宫歌》中“兔子被老鹰捕获”/南海星、长鼓-金清满}