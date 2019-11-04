彻底治霾还需国际合作

ⓒYONHAP News

为减少雾霾对韩国的影响，政府决定限制冬季使用煤炭发电。冬季是雾霾高发季，韩国境内产生的雾霾一定程度上受到国内因素的影响，因而有必要减少煤炭发电和汽车尾气排放等。





然而，韩中日近期发布的雾霾共同研究结果非常引人注目。据韩国国立环境科学院20日发布的报告显示，韩国发生的雾霾32%受中国影响，2%受日本影响，51%来自本土，其余受北韩、蒙古和东南亚地区影响。该项分析结果和2016年韩国环境科学院与美国航天局共同分析结果大体一致。当时的分析显示，韩国的雾霾48%受海外影响，52%来自本土。而首尔市政府发布的2015至2016年调查结果为55%受海外影响，45%来自本土。韩中日共同研究还指出，中国发生的雾霾91%来自本土，仅2%和1%受韩日影响。日本方面，55%来自本土，25%受中国影响，8%来自韩国。该项共同研究足以证明韩国与日本发生的雾霾主要原因之一是受中国影响。同时，严格来说上述数字并不能完全反映实际情况。韩中日对雾霾的分析结果有所不同，此次发布的数值由三国科学家取平均值计算而出。韩国环境科学院表示，实际上，韩国和日本研究结果较为接近，中方的结果则存在差异。此外，此次数值为一年平均值，难以实际反映雾霾影响情况。为有效应对雾霾，应披露高发季节数值。韩国环境科学院方面表示，在12月至次年3月的雾霾高发季期间，来自海外的影响将提高10至20个百分点，这段时期境外因素对韩国雾霾的影响最高超过80%。以此来看，仅凭韩国国内的减排对策，将难以收到实效，彻底治霾，还需要国际社会的合作。