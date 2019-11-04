北韩加大对美施压力度

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随着北韩设定的协商时限逐渐逼近，美国和北韩再次展开高强度心理战。





11月17日，韩美两国决定推迟举行联合空中演习，并敦促北韩无条件重返无核化谈判桌。美国总统特朗普则在当地时间11月17日通过社交媒体提议北韩国务委员会委员长金正恩加快无核化协商速度，但是北韩却强烈要求美国取消对北韩敌对政策。





目前，特朗普总统仍希望通过协商解决北韩核问题，但是也有可能对北韩采取强硬措施。也就是说，特朗普总统一方面敦促北韩尽快重启无核化协商，并表示“只有我能了结金正恩委员长的心愿”，但是另一方面间接地压迫北韩“如果现在不与我达成协议，以后也不可能达成协议”。总之，特朗普总统所言可以说具有双重意义。这是美国总统特朗普8月初表示收到北韩国务委员会委员长金正恩的亲笔信后，时隔3个月再次在社交媒体上提及金正恩委员长。特别值得一提的是，特朗普总统是在韩美两国表示推迟举行联合空中演习后仅过10小时就通过社交媒体提议北韩国务委员会委员长金正恩加快无核化协商速度，但是北韩却作出了强硬反应。北韩外务省顾问金桂宽和亚太和平委员会委员长金英哲表示，美国不取消对北韩敌对政策，就休想重启谈判。这意味着北韩将视美国的应对战略和状况变化，在对自身有利的时机重启谈判，以使美国作出最大让步。在驻韩美军、韩美联合军演、对北韩制裁、支恐国家、人权等诸多问题中，北韩认为美国或许会缓和对北韩制裁，甚至停止韩美联合军演。在此情况下，北韩要求美国取消对北韩敌对政策，以在重启的美北无核化协商中占据有利位置。但是能否在今年内重启美北无核化协商，尚难以妄下定论。





韩美两国决定推迟举行联合空中演习等，以重启美北无核化工作协商，但是北韩表示在美国取消对北韩敌对政策以前，将不会重返谈判桌。对北韩敌对政策泛指驻韩美军、韩美联合军演、最新武器装备、对北韩制裁、支恐国家、人权问题等，而北韩将美国先取消对北韩敌对政策作为重启美北无核化协商的前提条件。





北韩为应对美国的“先无核化”，要求美国先取消对北韩敌对政策。北韩认为在没有建立起信任关系的情况下，即使就无核化路线图达成协议并进入核查阶段，美国也不会相信核查结果。此外，北韩表示已废弃丰溪里核试验场和东仓里导弹发射台及发动机试验场等核设施，但是美国却没有采取相应措施。因此，北韩要求美国先取消敌对政策，并发表终战宣言或和平宣言，也可以开设联络办事处、停止韩美联合军演等方式保障北韩体制安全。不然，对话将难以取得实质性进展。由此看来，北韩要求美国先取消对北韩敌对政策，无非是要在重启的美北无核化工作协商中取得最大的成就。





在今年2月河内美北首脑会谈以前，北韩提出的是阶段性无核化方案。即美国按北韩无核化进展情况采取相应的补偿措施，但是美国坚持北韩完全弃核，然后美国再解除对北韩制裁的一揽子解决方案，这成为河内美北首脑会谈破裂的主要原因。此外，今年10月在瑞典斯德哥尔摩举行的美北无核化工作协商破裂后，北韩要求美国拿出新方案，11月19日，北韩亚太和平委员会委员长金英哲表示，美国不取消对北韩敌对政策，就休想重启谈判，进一步加大对美国施压力度。





明年2月开始，美国朝野将进入总统候选人预备竞选阶段，且美国众议院正式启动对特朗普总统的弹劾调查。特朗普总统炫耀的主要业绩是让北韩停止核导试验。对此，北韩表示特朗普总统以此作为其业绩，并加以大肆炫耀，就要付出其代价。也就是说，在北韩停止核导试验的情况下，为使北韩继续如此，就要缓和对北韩制裁或提供安全保障等采取相应的措施。不然，北韩就会走上新的道路，并重启核导试验。这可以说具有抵消特朗普总统业绩的战略意图。北韩加大对特朗普政府的施压力度和美国国内的政治状况不无关系。北韩以遭受弹劾调查和准备明年总统大选的特朗普总统为对象展开走极端战术，无非是想让美国停止韩美联合军演和缓和对北韩制裁等，获得实质性的补偿。不论如何，美国和北韩就重启无核化协商展开的心理战将会持续一段时间。





以目前的情况来看，近期内将难以重启美北无核化工作协商和举行美北首脑会谈。目前，瑞典为使美北双方重启无核化工作协商而努力，美国也希望在瑞典与北韩重启协商，但是北韩意在举行美北首脑会谈。美国政府的立场是，若不通过工作协商做好准备，将难以举行首脑会谈。但是北韩认为通过首脑间直接谈判，才能很快制定无核化路线图，并作为其相应措施，要求美国缓和对北韩制裁和提供安全保障。总之，由于美北双方坚持己见、互不相让，若不出现戏剧性状况，今年年底以前将难以重启无核化工作协商和美北首脑会谈。





北韩外务省第一副相崔善姬在莫斯科与俄方外交界官员结束会谈后，回答记者提出的“北韩是否有向美国传达的信息？”的问题时表示，目前我们没有向美国传达的信息，认为有关核问题的议题有可能会从谈判桌上撤回。如果美国持续对北韩采取敌对政策，北韩不会对美北首脑会谈感兴趣。





北韩在一周的时间里发出7次信息，敦促美国取消对北韩敌对政策。因此，美国政府将作出何种反应，引起国际社会密切关注。