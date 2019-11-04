© KBS

作为《冰雪奇缘》的续集，11月21日起在韩国上映的迪士尼动画片《冰雪奇缘2》将再次掀起动漫热潮。2014年，《冰雪奇缘》在韩国吸引1000多万观众，在全球创造12.76亿美元的票房纪录，成为史上最卖座的动画片。那么，北韩是否也制作动画片呢？





北韩的动画片源于国立电影制片厂内的“动漫研究院”，后来更名为“木偶动画片制作团”。北韩科学教育电影制片厂以独立的艺术创作团体分离出来后，木偶动画片制作团开始在该制片厂内制作动画电影。科学教育电影制片厂顾名思义，是专门制作科学教育电影的制片厂。“科学电影创作团”从科学教育电影制片厂分离出去后，木偶动画片制作团在教育电影制片厂内积极制作动画电影，2015年前后改名为“动画电影制片厂”，专门制作动画电影。从技术层面来看，北韩在制作二维动画时使用电脑合成技术，目前还制作三维动画，且其技术已达到世界级水平。





北韩从上世纪60年代开始制作动画电影，但是当时只能制作木偶片和剪纸片。进入80年代后，北韩的动画电影迎来了鼎盛期。上世纪70年代中期以后，北韩国防委员会委员长金正日经常前往电影艺术制作现场进行指导，这为北韩动画电影的发展提供了强大动力。进入80年代后，北韩一年可制作20多部动画电影，1987年首次推出的《聪明的浣熊》被称为北韩最具代表性的动画作品。北韩最具代表性的动画电影作品是《聪明的浣熊》。《聪明的浣熊》是动画系列片，每片的主题不尽相同，迄今已制作80多集。《聪明的浣熊》本以力气很大的小熊、动作飞快的小猫和聪明伶俐的浣熊相互竞争的内容为主，但是现在演变成他们集结智慧解决难题的内容。举例来说，量杆子长度的时候，他们没有爬上杆头用卷尺量，而是用杆子影子测量其高度。还有冬天在野外取火的时候，将冰块削成扁圆形，使阳光穿过冰块汇聚成一点照射在干燥的柴草上取火的内容。北韩的动画电影以弘扬爱国精神、英雄精神和增长学识、学习自然法则的内容为主。但更引人瞩目的是其极高的制作水平。上世纪80年代，韩国制作的动画片为每秒8到16帧，但是北韩制作的《聪明的浣熊》和美国迪士尼公司一样为每秒24帧。由于动画制作技术达到世界级水平，北韩从上世纪80年代开始承揽海外动画代工订单。





北韩4.26动画电影制片厂主要承揽电影院放映的动画长片代工订单。动画电影分为电视台播放的动画短片集和电影院放映的动画长片。其中，电影院放映的动画长片需投入巨额制作费，帧数要每秒24帧。因此，为完成一部动画长片需要很长的时间和很多的费用。一般来说，动画长片以代工方式进行制作。由于北韩具有卓越的画稿技术，且代工费低廉，因此很多外国公司将动画制作分包给4.26动画电影制片厂。1988年制作的法国动画片《甘达星人》、美国迪士尼公司出品的动画系列片《风中奇缘》和《狮子王》等，都是以OEM方式委托北韩代工的。





被称为“北韩动画心脏”的4.26动画电影制片厂还代工制作美国福克斯广播公司出品的《辛普森一家》等许多动画系列片和动画电影。据中国媒体报道，北韩4.26动画电影制片厂拥有11个摄影棚，迄今代工制作250部以上的外国动画作品。特别值得一提的是，北韩4.26动画电影制片厂通过专门负责国外代工业务的9个摄影棚，一周能完成153分帧数的图稿。北韩美术大学则开设三维图像制作课程，实施图像立体化专门教育，且每年选派30至50名年轻职员到法国和意大利留学，重点学习三维动画制作技术。





动画是北韩出口商品。动画电影的制作已形成国际分工机制，为节省人工费等整体制作费用，必须委托人工费低廉的下游公司代工制作。北韩除自身制作动画电影外，还承揽海外代工订单，以创造收益。过去，韩国在世界动画市场上曾占据一席之地。初期从美国流入日本的动画代工订单再从日本转向韩国。之后，从韩国经中国移向北韩和越南。由于北韩在动画行业具有丰富的经验和卓越的技术，因此很多国家将动画电影分包给北韩。





近来，人们经常观看三维动画电影，而动画是劳动密集型产业。由于图稿越多越能显示出清晰的动画效果，制作动画时必须投入众多人力。因此，人工费在整体制作成本中占据极大部分。动画是北韩漫画家引以为豪的艺术领域，但也是北韩的出口商品。北韩关注动画产业为节省技术劳务费而进行国际分工，并凭借其优秀的美术人才和低廉的人工费在世界动画市场上承揽代工订单。北韩也曾与韩国共同制作动画片。广受全世界儿童喜爱的动画系列片《小企鹅宝露露》和动画长片《王后沈清》就是成功的南北韩合作动画片。因此，今后重启南北韩交流，动画有可能成为南北韩最先进行合作的领域。





由于在经济方面符合双方利害关系，南北韩在动画领域进行合作的可能性很大。目前，南北韩关系趋冷，难以进行人员往来，但是无需人员往来，通过传送动画制作方案的方式也能进行合作。问题是现在还不是时候。不论如何，由于南北韩间几乎没有语言障碍，历史观点大致相同，且北韩在动画领域具有丰富的经验和卓越的技术，因此南北韩在动画领域进行合作，将不会有很多的问题。举例来说，南北韩合作制作以高句丽时代为背景的动画电影时，韩国不必向北韩另行说明服饰样式等，能取得极大的协同效应。





目前，北韩的动画以其卓越的制作技巧得到世界认可，而韩国已进入世界动画强国之列，南北韩在动画领域具有强大的竞争优势。因此，南北韩在动画领域积极展开交流合作，可在短时间内取得辉煌的成就。