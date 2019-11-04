文体部：将研拟方案协助BTS等尚未服兵役韩流明星在海外演出

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为解决防弹少年团（BTS）等韩流明星因服兵役带来的事业受阻问题，文化体育观光部正在积极采取行动。





因艺术和体育要员制度引发不公平争议，韩国国防部、兵务厅和文体部组成“制度改善特别工作小组（TF）”,就是否全面废除艺术和体育要员制度进行讨论，但最终决定基本维持现行替代兵役制度，且大众文化艺术人继续不适用替代兵役制。替代兵役是指代替一般服役，在监狱、残疾人设施、偏远地区的学校等地服务的制度，良心拒服兵役者适用替代兵役制度也是典型的例子。





服兵役带来的空白期使得文化、艺术和体育界人士事业受阻，鉴于此，韩国针对其中取得杰出成就的部分人群实施免服兵役或替代兵役等特例制度。而不在替代兵役制度适用对象范围内的大众文化艺术人也面临类似的问题，已成为全球明星的防弹少年团就是典型的例子。一直有声音主张应将防弹少年团列入替代兵役制度适用对象。但制度改善特别工作小组认为，此举不符合减少替代兵役人员的政策基调，也有违政府关于提高公正度的基本立场。因为没有客观基准，不考虑将大众文化艺术人列入替代兵役制度适用对象。





对此，韩国兵务厅和文化体育观光部正在研讨其他可行方案，包括推进放宽尚未服兵役韩流明星的出国条件。