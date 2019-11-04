韩中日三国雾霾联合研究报告结果揭晓

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20日，环境部下属国立环境科学院发布了《东北亚长距离流动大气污染物国际联合研究报告》，该报告以韩中日三国的联合研究结果为基础，为政策制定提供依据。





报告显示，韩国国内的大气细颗粒物（PM2.5）中，大约一半受国内因素影响生成，32%则来自中国。根据报告，2017年研究人员使用大气质量模型方法，对首尔、大田、釜山三座城市的细颗粒物成因进行了分析。结果显示，韩国国内成因占到了51%，海外成因占到了49%。对海外成因的分析显示，来自中国的占到了32%，日本占到2%，其余来自北韩、蒙古、东南亚等地。





对中国的分析显示，北京、天津、上海、青岛、沈阳和大连6座城市的细颗粒物中，中国本土生成的占比高达91%，来自韩国、日本的仅分别占到2%和1%。另外，日本东京、大阪、福冈3座城市的细颗粒物中，55%为日本国内生成，25%来自中国，8%来自韩国。





2000年-2017年的监测结果显示，三国大气中硫氧化物、氮氧化物、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物的浓度均呈下滑趋势。尤其是韩国和中国去年的细颗粒物年均浓度较2015年分别下滑了12%和22%。日本2017年的浓度较2015年下滑了12%。





韩中日三国专家从2000年起开始推进联合研究，这份报告是三国政府共同探讨研究结果后发布的首份报告。报告原计划于去年发布，但由于中国方面提出异议而延期。中国方面认为，中国从2013年起开始全面实施雾霾防治政策，大气污染物排放量减少，相关的最新资料应体现在研究中。对此，研究人员予以了劝说，同时今年2月韩国环境部长官赵明来与中国生态环境部部长李干杰就在韩中日环境部长会议前发布报告达成了协议，报告才得以公开。为此，报告中的数据采用了平均数值。细颗粒物成因比例为韩中日三国研究结果的平均值，时间范围也未按照不同时期来计算，而是以一年的平均值作为结果。若按照不同时期来推算，在12月到下一年3月的雾霾高发期，中国成因占比高达70%。





对此，有批评认为这次报告有意淡化中国责任，政治色彩非常浓厚。尽管存在这种局限，但是这份报告或将成为韩中日三国合作防治雾霾的起点，仍旧具有重大意义。有分析指出，中国同意发布这份报告，可以解读为愿意就东北亚雾霾问题共同承担责任。韩国国立环境科学院院长张伦硕表示，中国承认雾霾成因中的中国因素占到了30%，这一点是具有意义的。他还期待这份报告将为各国协商改善东北亚大气质量提供珍贵的科学资料。专家们指出，除了韩中日合作，北韩、蒙古成因占比也较高，为实现雾霾减少效果的最大化，应尽可能地促使这些周边国家参与到合作体系中来。