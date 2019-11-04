韩国有条件推迟终止韩日军情协定

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青瓦台22日宣布，政府决定停止《韩日军事情报保护协定》的终止通知效力。由此，两国解决日本对韩半导体3项材料出口限制和“白名单”除名等韩日贸易问题也暂时出现了起色。





青瓦台国家安保室第一次长金有根在记者会上表示，政府在随时可终止《韩日军事情报保护协定》效力的前提下做出了这一决定，日本也对此表示理解。金有根还表示，政府决定在韩日两国就出口管理政策进行正常对话期间，暂停针对日方出口限制的世贸组织起诉程序。这与日本发布对韩出口限制措施时隔144天，与日本将韩国从“白名单”中删除时隔112天，与政府决定终止韩日军情协定时隔整整3个月。





青瓦台连续两天召开国家安全保障会议常任委员会会议，就该问题进行讨论后做出了这一决定。22日的会议持续了1个多小时，文在寅总统亲自出席，批准了常委们的结论并做出了最终决定。





日本政府当天也发布消息称，虽然对韩出口限制和“白名单”除名措施暂时没有变化，但是将继续同韩方就出口管理展开对话。





《韩日军事情报保护协定》在终止前6个小时戏剧性地找到了问题解决的突破口。两国在阻止关系破裂局面上存在共识，并为之持续努力，才取得了这一结果。韩国与日本分别通过暂且延长军情协定和表示愿意重新探讨引发军情协定终止决定的出口限制措施，争取到了解决问题的时间。韩日关系避免了破裂局面，韩美同盟和韩美日合作出现裂痕的忧虑也得以消除。





而日本经济产业省称这次决定与军情协定无关。对此，青瓦台方面指出，日方在声明中提到出口管理政策对话时表示，将朝着有助于解决问题的方向持续对话，这一对话包括了恢复“白名单”国家身份等目的，韩日两国对此达成了理解上的共识。





执政党和保守派在野党对政府的决定予以了肯定评价，但是进步派阵营则表示反对，并称之为外交上的屈辱。





日本首相安倍晋三在强调韩日、韩美日合作的同时，认为韩国做出了战略性的选择。





另外，美国对韩国政府的决定表示欢迎，并表示将继续韩美日之间的安保合作。此前，美国为防止韩日军情协定终止，向韩日两国进行了高度施压。





但是也有分析指出，这一决定仅仅为韩日展开对话打下了基础，并非问题的解决，由于两国之间的立场分歧巨大，很难期待将轻易取得进展。





除科长级对话外，预计韩日两国还将通过局长级协商探讨出口限制相关问题。另外，两国可能以下月在北京举行的韩中日首脑会谈为契机举行韩日首脑会谈，也不排除在此之前举行会谈的可能性。