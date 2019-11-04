文在寅总统直接与国民对话

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19日，文在寅总统进行了就任后首次“与国民对话”电视直播活动，对国民代表的直接提问进行了回答，表达了对国政各项问题的想法。





由于这场对话没有进行任何事先安排，也没有准备脚本，现场涌现了主题丰富的即兴提问，对话时间超过了原定的100分钟，进行了整整117分钟。参与对话的300名国民代表选自1.6万名申请者，竞争率高达53比1。对话采取了市民大会的形式，国民代表们围坐成圆形，文在寅总统坐在中央。大会由主持人兼歌手裴哲秀主持，进行了没有脚本的直播。文在寅总统总共回答了20个问题，包括17名国民代表的现场提问和来自实时网络聊天室的3个问题。进行提问的国民代表来自社会各界，包括多元文化教育教师、多元文化家庭成员、民族史观高中学生、个体工商户、重度残疾人、职场妈妈、脱北者居民、日结临时工、女中学生、男研究生等。提问的内容也十分丰富，从曹国事件、韩半岛和平、个体工商户及非正式员工问题到房地产、多元文化家庭等等，还有不少即兴提问。对话结束后，16034张写有问题的纸张放在小推车上传达给了文在寅总统。青瓦台方面表示，将以合适的形式对这些问题进行回复。





文在寅总统表示，《韩日军事情报保护协定》的终止问题原因在于日本，并再度重申若日方不改变态度，无法共享军事情报的一贯立场。对于韩半岛和平问题，文在寅总统表示了期待，他认为第三次美北首脑会谈若能举行，就一定会取得成果，届时也将为南北关系创造出更多空间。不过同时文在寅总统也强调，和平的状态随时都有可能崩溃，退回到过去，因此必须使目前的对话局面取得成功。分析认为，这预示了文在寅总统执政后半期也将继续努力推动韩半岛和平机制。在经济话题中，最受关注的是房地产政策。对此，文在寅总统强调，在房地产问题上敢断言政府是有信心的。同时他表示，目前传贳价格稳定、全国房价下滑，表达了乐观看法。对于前法务部长官曹国的任命和辞职事件，文在寅总统表示，从结果上来看，这件事在很多国民之间引发了矛盾、造成了分裂，对此表示道歉，但同时他也强调了检察改革、设立高级公职者犯罪调查处的必要性。文在寅总统对施政的总体情况自我评价称，设定了正确的方向，得到了初步的发展并出现了成果，但是他也承认了在就业岗位、经济、人事和国民团结等问题上的欠缺。通过这场对话，文在寅总统实际上表明了任期后半期的施政总体上将延续前半期的基调。





与国民对话活动创造了没有脚本、与国民直接沟通的机会，总体上获得了外界的肯定。但是也有意见认为，活动受限于电视直播这一形式，部分重要问题由于没有提问，就完全没有提及。另外还有极端的指责认为这是在国会议员选举前的政治作秀。