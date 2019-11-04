X1存废成焦点 5年合约期恐称一纸空文

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由于选秀节目《Produce X》爆出票数造假丑闻，节目中诞生的组合X1也面临着存废困境。

负责X1演艺活动的经纪公司CJ ENM 20日向公众公开了曾与成员进行会议的消息。CJ ENM方面称：“15日与X1成员们见了面。并没有给成员活动施加压力，也并非是讨论决定是否继续维持组合的会议。”同时还表示，将会听取各位成员及其所属公司、相关人士等的意见，最终会慎重作出决定。

X1的存废危机正是来源于促其诞生的选秀节目《Produce X》。不久前，节目总制作人在调查中也已承认节目票数造假，这为刚刚出道的X1造成了严重打击。

X1今年8月27日正式出道，出道专辑销量突破50万张，成为当时关注的焦点。然而，在节目播出时就已经有票数造假的质疑，但直至X1出道初期也未造成太大影响，成员们也并未过分在意相关消息。

目前，X1全团演艺合约为2年6个月，与各成员所属经纪公司同时活动的演艺合约为2年6个月，共计5年。但如今出道未到半年，X1便已面临被迫解散的困境。

节目票数造假的事实已对X1造成了严重影响，除了无法出席年末颁奖典礼、节目停播等，其代言的商品广告也已全部中断。