SuperM成为首个在纽约麦迪逊广场花园举行演唱会的K-POP歌手

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正在北美地区举行巡演的SuperM，日前顺利完成了纽约曼哈顿麦迪逊广场花园的演出，成为首个在此举行单独演唱会的韩流歌手。

20日，SuperM经纪公司SM娱乐对外介绍了上述消息。演唱会中，SuperM不仅演唱了包括《Jopping》在内的首张EP中的收录歌曲，还为带来了为此次北美巡演而特别制作的新歌《Dangerous Woman》以及《With You》。

除了组合表演外，每位成员都为观众献上了精彩的个人舞台，包括泰民的《Danger《Goodbye》以及伯贤的《UN Village》等。

SuperM此次北美巡演名为“We Are The Future”，本月11日在美国德克萨斯拉开了帷幕。随后还在芝加哥、亚特兰大、华盛顿等美国城市举行了演出。此次纽约演唱会的场地也是当地的地标之一，迈克尔·杰克逊、麦当娜、碧昂丝、泰勒·斯威夫特、爱莉安娜·格兰德等国际级歌手均在此地举办过演唱会。

纽约演唱会也为SuperM此次北美巡演暂时画上逗点。明年1月末开始，SuperM登陆美国圣地亚哥、洛杉矶、西雅图以及加拿大温哥华等城市开唱。