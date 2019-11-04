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现在很多商家为了水果的卖相，都会在水果上裹一层蜡，让水果看起来更新鲜更好看，但是这种蜡却是不能吃的，对健康有影响，那果皮上的蜡如何洗呢？

首先，果皮上的蜡可以用温水冲洗，在洗水果的时候不要用凉水进行清洗，可以用有温度但不是太烫的热水进行清洗，在洗后通过餐巾纸或干净的手帕进行去除果腊的清洁工作。

另外还有一些办法，比如果皮上的蜡可以用食盐洗。吃带皮的水果前，可以在水果皮表面撒盐并且反复搓洗后用清水冲洗几遍即可清除果皮上的蜡物质。

果皮上的蜡还可以用丝瓜瓢清洗。很多在农村生活过的人都会看到一个清洗碗筷的神器，那就是丝瓜瓢，是丝瓜晒干后所制成的，这个摩擦力比较大，因此清洗水果上的蜡也很有效。

另外，果皮上的蜡可以用牙膏。生活中牙膏除了刷牙外还具有一些不为人知的去垢功效，比如擦拭银器还比如去除果皮的果腊。在我们吃水果的时候，我们让牙膏溶解在水中后通过牙膏水来对带有果腊的水果进行清洗。

还有一种办法。果皮上的蜡可以用淘米水。淘米水可以说是最安全最清洁的清洁剂了，把水果放在淘米水中侵泡一段时间即可去除水果皮上的蜡了，需要注意的是淘米水容易变质，水果最好不要放在淘米水中过夜。

还有，果皮上的蜡可以通过去皮处理。也许你还担心以上的方法都不能有效清除果皮上的蜡，那就只能通过削皮的方法来去皮了，这个是最简单粗暴的方法。而且有些会打蜡的水果也是需要剥皮才能吃的，比如柚子、橘子等。





（文中窍门来自薛飞听友）