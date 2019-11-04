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据报刊发行量核查机构韩国ABC协会2018年末公布的“2017年日刊报纸发行量与订购量”调查结果显示，2017年，韩国166家报社（全国日刊报纸30家、地区日刊报纸106家、经济报纸16家、英文版日报3家、体育日报7家、青少年报纸2家、生活信息报纸1家、免费日报1家）的日均发行量为963万份，其中实际销售的订购量为719万份。在各种报纸中，全国范围的日刊报纸发行量最多，共计535万份，其次是经济报纸，日均发行量为173万份，地区性日刊报纸的发行量排在第三位，有164万份。但随着90年代末迎来网络新闻时代以及21世纪智能手机的推广，人们越来越喜欢阅读网络新闻，因此报纸的发行量有逐年减少的趋势。





韩国ABC协会于今年5月公布的“2018年韩国主要日刊报纸发行量与订购量”调查结果显示，以订购量来看，《朝鲜日报》（119万份）位居榜首，其次是《东亚日报》（73万份），《中央日报》（71万份）名列第三。《每日经济》与《韩国经济》分别排在第四与第五位。





很久以来，《朝鲜日报》、《东亚日报》与《中央日报》并称为韩国三大报纸。《朝鲜日报》创刊于3.1独立运动之后的1920年，是韩国历史最悠久的报纸，无论是订阅率，还是影响力，均在韩国稳居第一。该报的立场趋向于韩国保守派的观点。1999年，该报的发行量在美国著名舆论杂志的调查中一度位列全世界第10位。1995年，《朝鲜日报》在韩国报纸中最早开始进行网络新闻报道，并提供中文版网络。《东亚日报》由金性洙等爱国人士于1920年创刊，经过上世纪50年代因刊登反独裁言论被迫停刊、新闻审查、删除内容等磨难，从此以反映较多在野人士与知识界的呼声而著称。1974年，记者们还发表自由言论实践宣言。《中央日报》由三星集团创办人李秉哲创刊于1965年，凭借可靠、深入的新闻吸引了知识分子的关注。后来，《中央日报》成为第一份改用横向刊登新闻的报纸。