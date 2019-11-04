韩国同东盟的经贸往来

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由东南亚10国组成的东盟是世界上最富活力的经济体之一。东盟总人口超过6亿5000万，GDP总量及贸易额也分别逼近3万亿美元。同时，在安保、文化等方面也极具影响力。





韩国与东盟1989年建立对话关系，此后不断加强贸易交流。1989年，韩国对东盟出口额为39.92亿美元，进口额为41.92亿美元，2018年出口额提升至1001.14亿美元，进口额升至596.28亿美元，30年间增长20倍。1989年，韩国与东盟的经贸出现1.5亿美元逆差，去年则实现405亿美元顺差，东盟已成为韩国第二大贸易对象国。今年截至上月，韩国对东盟出口额为800.12亿美元，进口额为474.09亿美元。与去年同期相比，出口减少2.8%，进口减少4.7%，这被认为是受美中贸易纠纷影响，但预计全年双方经贸水平仍将与去年持平。





韩国贸易对象国中，中国排名第一，东盟领先欧盟、美国和日本位列第二。从东盟方面来看，韩国是继中国、欧盟、美国、日本之后的第5大贸易对象国。在韩国10大贸易对象国中，4个为东盟国家，其中越南占比8.9%，升至第3，印度排名第7，新加坡第8，马来西亚第10。近年来，韩国与越南的经贸增幅最为显著。今年截至上月末，韩国在与越南的经贸中实现223.02亿美元顺差，与对中国大陆顺差额相似。





东盟是增长迅速且拥有巨大潜力的朝阳市场，韩国政府继韩国-东盟FTA后，正积极推进与个别国家签署FTA。10月16日，韩国与印度尼西亚就《全面经济伙伴关系协定》达成初步协议。双方均期待这一协定能弥补韩国-东盟FTA的不足，助力两国经济发展实现双赢。此外，韩国正与菲律宾、马来西亚积极进行双边磋商，有望在本月内达成协议。