宠物们的“营养专家”——韩国“FoodMaster Group”公司

© Food Master Group

韩国企业通过一些新想法和新点子不断推动全球经济的发展。今天，我们将带领大家共同走进一个名为“FoodMaster Group”的宠物奶开发企业，让我们与公司首席执行官朴亨洙（音译：박형수）先生一道，聊一聊他们公司。





韩国“FoodMaster Group”公司旨在实现宠物食品行业的创新，公司一直追求研发和生产新产品，就像苹果公司一样一直探索最新的科技，公司的名字是创新的代名词。韩国“FoodMaster Group”公司聘请了一大批食品专家，这些专家在行业内拥有很高的知名度，拥有丰富的食品研发、生产和营销经验，他们相信可以通过新技术的发展来创造更多新产品，让人们的生活更加丰富多彩。





尽管韩国的长期低生育率导致儿童和青年学生数量大幅下降，但这些儿童和青年学生在牛奶消费中占很大比例，但在一个特定的市场，即宠物市场，对奶的需求也正在增长。韩国大约有1000万只宠物。宠物奶市场似乎听起来可能并不为人所广泛熟悉，但是现在这个市场已经增长到了900万美元。 韩国“FoodMaster Group”公司非常看好这个市场，认为这个市场具有广阔的发展前景以及巨大的开拓空间。





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将纯宠物奶应用于家庭动物是非常重要的。对于狗和猫这些宠物来说，它们的消化系统不能产生足够的酶来帮助分解乳糖，乳糖是奶中的糖分。因此，给它们喂食普通的奶会导致消化问题，例如肠胃不适和腹泻。因此，宠物奶的开发人员通常与兽医或其他专家合作。韩国“FoodMaster Group”公司意识到这是宠物奶开发中最重要的元素，他们邀请了来自兽医、奶加工和宠物营养学3个领域的专家，并进行了数十项临床测试，最终开发出了宠物奶新产品。





Holi宠物奶博士品牌于2017年发布，是韩国首款低脂宠物奶。韩国“FoodMaster Group”公司对宠物的各种问题进行了广泛的研究，包括肥胖、皮肤疾病以及遗传特征和消化系统疾病的髋关节脱位等等，最终开发了用于宠物的低脂宠物奶。但是，无论奶制品营养多么丰富，如果味道不好，宠物也不会吃。因此，韩国“FoodMaster Group”公司根据年龄、口味和其他因素对产品进行了多样化处理，并将其分为幼崽期、成熟期、原味、焦糖、香草和益生菌等不同产品类别。现在，这些产品可在多家韩国商店和家庭购物购买，包括韩国顶级零售商Emart、主要的美容和保健商店连锁店Olive Young、新世界百货商店和GS Home Shopping。获得韩国消费者的积极反响后，公司的7种产品入选首尔市商务厅举办的“ 2019首尔杰出产品奖”。现在，韩国“FoodMaster Group”公司已准备好开拓海外市场，开始参与各种世界宠物用品博览会，得到了行业内许多国家买家的关注。





为了成为全球宠物食品行业的领军者，韩国“FoodMaster Group”公司正全力进军海外市场。去年，全球宠物护理市场规模达到1300亿美元，预计今年将增长6％。我们期待韩国“FoodMaster Group”公司能够通过不断推出创新产品，在这个拥有巨大发展潜力的市场中成为领军品牌。