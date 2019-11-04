韩国-东盟双边关系新动向

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由10个成员国组成的东南亚国家联盟的领导人齐聚韩国港口城市釜山，参加韩国-东盟特别峰会。此次峰会旨在庆祝韩国与东盟建立30周年伙伴关系。东盟拥有6.5亿人口，GDP约为3万亿美元。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊韩国-东盟特别峰会的影响。





韩国与东盟一直保持着密切的关系，继2009年在济州举行首届特别峰会和2014年在釜山举行第二届特别峰会之后，这是韩国第三次与东盟举行特别峰会。韩国是东盟伙伴国中唯一举办了三次特别峰会的国家。在韩国和东盟纪念伙伴关系30周年之际，今年的峰会更是得到了各方的广泛关注。韩国此次重要外交活动还包括文在寅总统签署旨在加强与东盟关系的新南方政策，这也体现了韩国与东盟关系的重要性。





继11月25日至26日举行韩国-东盟特别峰会之后，首届韩国-湄公河峰会也将于11月27日在釜山举行。之前，曾在部长级会议上讨论过韩国与5个湄公河国家——老挝、缅甸、越南、柬埔寨和泰国之间的合作，但今年的会议级别已提高到首脑会议的水平。毫无疑问，在美国与中国贸易争端不断加剧以及韩国与日本最近的紧张关系的大背景下，本周的多边会议将为韩国提供一个与东盟加强合作的绝好机会，为未来韩国打开东南亚市场奠定基础。





东盟包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。东盟的历史可以追溯到1967年8月，当时，5个国家印度尼西亚、新加坡、菲律宾、泰国和马来西亚共同签署了一份文件，这份文件成为东盟区域合作组织成立的基础。现在东盟成员国已经扩展到了10个国家，东盟成员国的年均增长率为5％至6％。特别是柬埔寨、老挝、缅甸和越南，经济增长率高达6％至8％。新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和文莱也正致力于发展经济。毫不奇怪，不仅韩国，许多其他国家也都在关注东盟地区的经济增长潜力，纷纷进入这个市场开展业务。





作为世界上增长最快的经济体之一，东盟正成为韩国实现再一次经济起飞的助推器。东南亚地区是仅次于拥有14亿人口的中国和拥有13亿人口的印度的世界第三大市场。最重要的是，东盟的平均人口年龄在30多岁，这意味着该地区的年轻人较多，具有强大的生产力和消费潜力。它是具有高增长潜力的生产基地和消费市场。此外，东盟可能会帮助韩国减少对美国和中国贸易的严重依赖。因此，文在寅总统自上任以来就一直密切关注东盟，通过多方努力推动韩国与东盟国家的深化合作，为韩国经济的发展注入新的动力。





之前，韩国一直专注于参与中国和俄罗斯等北部地区的经济政策。但根据2017年11月出台的新南方政策，文在寅总统将目光转向了南方，即东南亚地区。文在寅总统迄今已访问了菲律宾、越南、新加坡、马来西亚、柬埔寨和文莱。预计今年的韩国-东盟峰会将进一步实现双边关系平稳健康发展，并有助于推动新南方政策更好实施。





韩国和东盟于1989年成立“对话伙伴关系”，并于2004年签署了全面合作伙伴关系协议，2010年双边关系升级为战略伙伴关系。2017年，韩国发布新南方政策，该政策提出了加强韩国与东盟及印度的合作，不断升级双边关系，提升了韩国在东盟伙伴国家中的地位。实际上，韩国正在积极与东盟接触，韩国和印度尼西亚上个月达成签署《全面经济伙伴关系协定》的共识，韩国也在努力与马来西亚和菲律宾缔结双边自由贸易协定。韩国与东盟之间的经济合作正在不断扩大。去年，双边贸易额超过了1590亿美元，较1980年的26亿美元实现了显著增长。但韩国并不是唯一一个致力于加强与该地区经济合作的国家。

日本和中国等国也看到了东盟的经济增长潜力，一直推动与东盟的经济合作。日本积极促进了与东盟的商品、服务和投资贸易，而中国则扩大了对该地区的基础设施投资。与东盟建立更紧密的关系无疑是韩国经济发展的机会，但这意味着韩国必须在这个过程中与两个邻国正面竞争。从积极的方面来看，韩国具有很强的优势，韩国流行文化、韩国美容产品以及K-pop吸引了东盟地区的粉丝，有着庞大的潜在消费群体，这为韩国商品的市场推广奠定了基础。





东盟吸引外国投资的政策将积极推动其工业发展和基础设施的升级，尤其是日本和中国，已经通过这个政策扩大了在该地区的影响力。就韩国而言，从利用软实力深耕东盟文化和建筑领域来看，韩国具有比较大的优势。但为了进一步扩大与东盟的合作，韩国应该挖掘出其独特的优势。





双边首脑会议当然很重要，但对于韩国来说，在会议期间引发人们关注经济和文化也将是一件很重要的事情。例如，来自韩国和东盟的估值超过10亿美元的独角兽企业的企业家在一次会议上分享了他们的商业经验。另一场名为“韩国-东盟文化创新峰会”的会议聚集了文化创新领域的领先人物，包括Netflix联合创始人兼首席执行官里德·黑斯廷斯和热门娱乐公司“Big Hit Entertainment”的首席执行官，这家公司推出了韩国K-pop最火的韩流明星。这些活动将加强人们对韩国与东盟之间经济和文化交流的认识。韩国还需要加强与东盟人员的交流，以提高其在当地民众中的形象，这比日本或中国更快，可以更有效地赢得当地民众的追捧。本周在釜山举行的一系列活动将是韩国与东盟双边关系发展的里程碑，深化双边合作，为实现更大的目标迈进重要一步。





韩国与东盟特别峰会的口号是“伙伴关系促进和平与繁荣”。正如这个口号所期待的那样，韩国与东盟地区将以此次特别峰会为契机，升级双边经贸合作，未来走上共同繁荣的道路。