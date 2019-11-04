韩国-东盟特别峰会将成为推进新南方政策的契机

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韩国-东盟特别峰会将成为韩国加速推进新南方政策、深化与东盟合作关系的契机。韩国政府计划在经济方面，于2020年将韩国与东盟间的贸易额增至2000亿美元；在外交与安保方面，期待成为推动韩半岛和平进程的基本力量；在文化和环境等方面也将展开全面合作，进一步将“新南方政策2.0”提高到更高一层次。





韩国总统文在寅2017年11月正式宣布推行新南方政策，新南方政策也可说是“重视东盟政策”，主要内容为将韩国与东盟的合作提升至韩半岛周边四强水平，韩半岛周边四强指的是美国、中国、日本和俄罗斯4个国家。





2017年11月9日，文在寅在“韩国-印度尼西亚商务论坛”发表演说时阐明了新南方政策，并提出所谓的“3P”概念，“3P”指的是人(People)、和平(Peace)和繁荣(Prosperity)。新南方政策旨在追求共同繁荣，但共同繁荣不仅限于物质，同时也建立在以人为主的和平基础上，需要将合作从以贸易为中心，扩大至安全、文化艺术和人际交流等所有领域。尤其是东盟国家也与北韩保持了外交关系，加强与东盟的合作，将对解决北韩核问题和推动南北对话起到积极作用。





韩国推行新南方政策旨在改善偏重于韩半岛周边四强的外交路线，同时也是由于东盟在政治和经济方面的影响力大为提高。东盟也希望与韩国加强在政治、安保和经济方面的合作。因此，在韩国扩大对外关系战略方面，新南方政策占据了举足轻重的地位。如果说文在寅执政前半期奠定了新南方政策的基础，后半期则将以此次特别峰会为契机，更进一步地推行“新南方政策2.0”。