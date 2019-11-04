第9届昌原K-POP全球音乐节纪念特辑
2019-11-04
#韩广书斋 邀你一读 l 2019-11-26
是我和他把那条小路称为隐秘岭的。
他去世以后，
现在只有我和那位女性知道
那条小路是隐秘岭了。
本来称为隐者岭，
指的是隐者居住之地，
后来改为隐秘岭，
这是说此处是个幽深神秘之地。
그 샛길을 은비령(隱秘嶺)이라고 이름 붙인 건 나와 그였다.
그가 죽은 다음인 지금도
그 샛길의 이름을 은비령으로 알고 있는 사람은
나와 여자밖에 없었다.
처음엔 은자령(隱者嶺)이라고 불렀다.
은자가 사는 땅.
그러다 그보다 더 신비롭게 깊이 감춰진 땅이라는 이름으로
은비령이라고 불렀다.
就这样，主人公和他的朋友把这个隐秘和神秘的地方称为隐秘岭。李舜源的小说《隐秘岭》发表以后，寒溪岭下坡路上的那片山区后来就被人称为隐秘岭。
有如星星，她说会在2500万年后
回到我身边。
我也这样跟她约好了。
此处遥不可及，但在隐秘岭的时间不会觉得很长，
也许隐秘岭另一边的世界
黑漆漆地停了下来。
我在那儿的时间
可能比2500万年还要久。
不过，现在仅经过5个月，
我们能在2500万年后遵守誓约吗？
별처럼 여자는 2천 5백만년 후
다시 내게로 오겠다고 했다.
나도 같은 약속을 여자에게 했다.
벗어나면 아득해도 은비령에서 그것은 긴 시간이 아니었다.
어쩌면 그 때 은비령 너머의 세상은
깜깜하게 멈추어 서고,
나는 2천 5백만 년보다 더 긴 시간을
그곳에 있었던 것인지도 모른다.
아니, 그보다 이제 겨우 다섯 달이 지난
2천 5백만 년 후 우리는 그 약속을 지킬 수 있을까
#采访：文学评论家全绍英
他们二人在隐秘岭坦诚地说出了各自的想法，确认了相互对对方的感情和爱意。但是，他们仍然思念去世的朋友，听到那个人说死者的灵魂是在星星上的时候，去世的朋友似乎也变成了明亮和灿烂的星星。最终，他们把相互的爱慕留存在隐秘岭，他们想，在永恒的时间里，总有一天他们会在一起，他们会有这种缘分，后来就这样离开了。这是说，一个人对另一人的爱意和思念在经过2500万年的悠久时间后，再次见面时仍然会实现，说出了他们未做好承诺的美好的离别。
作家李舜源 (1958. 5.2.江原道江陵)
1988年在《文学思想》杂志发表《白月》登上文坛
作品：《狎鸥亭洞没有紧急出口》和《献给未婚者》等
2019-11-04
2019-11-12
2019-11-11