《漫话国乐》 景福宫打令 / 狗发牢骚 / 张大将打令

在早期，无论是在西方还是在东方国家，人们第一次看到照片的时候，都会以为照片会夺走人的灵魂。大韩帝国末期也发生过类似的事情，当时，西方文明刚刚在韩半岛萌芽，高宗皇帝为人开明，对西方文明没有反感，很容易接受，他喜欢苦涩的咖啡，也喜欢乘坐汽车出行。





有一次，一名美国外交官从美国带来留声机送给高宗皇帝，这位外交官介绍说，留声机可以把人的声音录下来后播放，高宗皇帝深感好奇，就想试试看。恰巧当时宫里有一位出类拔萃的艺人，叫朴春载，国王就用留声机把朴春载的歌声录下来，结果，留声机真的把朴春载唱的歌一模一样地反复播放了出来。高宗皇帝为此大吃一惊，事后，他以为留声机会夺走朴春载的寿命，就望着朴春载说：“春载啊，我看你的寿命缩短了10年。”后来，朴春载成为日本殖民统治韩国时期唱片发行量最多的艺人。

{音乐1：《景福宫打令》 / 蔡秀贤（音）、演奏-第二个月 }





朴春载于19世纪80年代出生在首尔，小时候学习汉字，读四书五经，他对国乐情有独钟，于是拜一些艺人为师，学习京畿民谣。由于实力出众，15岁时就入宫当官，成为歌舞别监，这一官职除了负责策划宴会等宫廷的各种活动以外，还有一项任务，就是在国王或世子休息时，在身边吟唱，以此愉悦皇室。据说当时朴春载经常为高宗皇帝的第7个儿子、年幼的英亲王唱歌。英亲王11岁那年被送往日本学习，后来朴春载名唱为了灌制唱片而去日本时，与英亲王重逢，在日本停留期间，经常与英亲王见面，安抚了英亲王在异国他乡的委屈与思乡情怀。





朴春载名唱曾以延长京畿民谣闻名遐迩，可他还有个一技之长，就是“才谈”。才谈类似中国的相声、美国的单口喜剧，不同的是，凭借音乐与节拍逗人发笑。朴春载名唱凭借才谈名声大噪，当时韩国还没有电视机，可朴春载依然人气火爆，成为家喻户晓的名人，走在街上，行人也都会认出他，还高喊“那里有朴春载”，顿时便会吸引众人的目光。





朴春载名唱生前通过唱片留下了一些脍炙人口的才谈，《狗发牢骚》便是其中之一。以前，村子里经常可以看到有人家邀请巫婆为故人举行巫术，施展巫术时，巫婆会招魂，让故人的灵魂附在自己身上，将故人想说的话说出来，比如对家人的失望或对家人感到对不起的事情，家属们听了无不痛哭一场。巫术表面上是为死者举行的仪式，但这也是为活着的人举行的，通过仪式，让死者与生者和解，死者为生者祈福等。《狗发牢骚》的内容诙谐幽默，描写了在巫术中，狗的灵魂附在巫婆身上，巫婆不得不为狗的灵魂诉苦。朴春载名唱收录《狗发牢骚》的唱片由于年代已久，音质很差，所以新一代国乐家全秉勋（音）听了唱片后对其加以复原。

{音乐2：《狗发牢骚》 / 全秉勋（音）}





1938年，一家报纸刊登了一篇以“朴春载的才谈让在场观众捧腹大笑”为题的报道。报道称，民俗艺术比赛迎来了第9天，当晚自开赛以来首次观众爆满，盛况空前。在星光熠熠的夏夜，台下的观众好似万顷波涛般汹涌澎湃。当晚，朴春载身着略显滑稽的蓝色服装登台表演，他以精彩的才谈让台下观众捧腹大笑，笑得直不起腰来。朴春载的精彩表演为仅剩一天的比赛增色添彩。可见当时，朴春载的才谈给人们带来了多么大的乐趣。





不仅如此，朴春载名唱生前还推出了一种独特的表演形式，叫“脚面具”。这一表演结合了木偶剧与唱剧，把戏子的脚装扮成人的模样，在舞台上与另一名戏子一起唱歌、说相声。1983年，脚面具被指定为国家无形文化财第79号。不难想象，在日本殖民统治韩国的黑暗时期，整个社会处于动荡不安的状态下，朴春载名唱凭借悦耳动听的音乐与异想天开的表演，给备受煎熬的人们带来了慰藉与希望。





朴春载名唱最具代表性的才谈是《张大将打令》。这一作品描写了富人家的独生子张大将从小娇生惯养，长大后也不懂事，经常闯祸闹事，后来倾家荡产，还与身份低贱的巫婆结婚，丢尽了脸。

{音乐3：《张大将打令》/白荣春、崔英淑}