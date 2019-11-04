北韩射击海岸炮后美军侦察机加强监视活动

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美军侦察机最近加强监视活动，应对北韩军事挑衅和向北韩施压。





北韩23日在韩半岛西海北方界线（NLL）附近昌麟岛发射海岸炮。据北韩媒体25日报道，金正恩视察了驻守北韩西部前线昌麟岛的防御部队，并现场下达海岸炮射击指示。韩国国防部已向北韩提出严正抗议，称北韩发射海岸炮违反《9.19军事协议》，敦促北韩停止在边境地区进行军事挑衅，并防止再次发生类似行为，遵守双方协议。





北韩射击海岸炮的23日是韩国举行延坪岛炮击事件9周年悼念活动之日。延坪岛炮击事件指的是2010年北韩炮击延坪岛军事挑衅事件，当时，韩国军方动用K-9自行火炮予以还击。在当天的战斗中，韩国2名海军陆战队队员阵亡，16人受伤。北韩方面未公布损失情况。





北韩在西海北方界线附近海岸线一带部署了大量武器，约有1000门海岸炮，包括射程27公里、口径130毫米以及射程12公里、口径76.2毫米的海岸炮，还有地对舰导弹等武器。平时这些武器藏于洞穴内，在射击时则开放洞口。这些海岸炮为常规武器，威力不是很大，但韩国西海北方5个岛屿均在北韩射程范围内，令人忧虑。北韩炮击延坪岛已证明北韩存在的威胁。





此前，金正恩还观摩了战斗飞行技术大赛和降落伞渗透演练，此次射击海岸炮是今年11月北韩进行的第3次军事活动。有人认为，北韩这些军事活动是对韩国的威胁，也有人认为是间接对美国施压。





而美国侦察机加强对北韩监视，对地面进行探测，收集攻击目标资料，随时都可采取攻击行动，也将令北韩感到巨大威胁。