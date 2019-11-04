韩日两国就协议内容争论不休

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11月22日韩国政府宣布将有条件地推迟终止《韩日军事情报保护协定》，但是韩日两国间最近就日本对双方协议内容发表虚假言论一事争论不休。





韩国和日本签署的军事情报保护协定为一年一签，而韩国政府于8月22日决定终止该协定。根据协议规定，如果两国中任何一方在3个月前通知对方拒绝延期，协定将在3个月后终止。因此，按照原先的决定，11月23日0时起《韩日军事情报保护协定》将正式终止。但是日本政府改变态度，表示有意同韩国政府重新讨论日本限制对韩出口问题，因此韩国政府决定暂且推迟终止该协定。换句话说，今后韩国政府随时都能宣布协定失效，如此一来，《韩日军事情报保护协定》就会正式终止。





由于日本政府的态度发生变化，韩国政府在《韩日军事情报保护协定》终止6小时前宣布推迟终止该协定，但这带有随时都能终止协定的前提条件。不论如何，韩日两国通过对话相互退让一步，为延续《韩日军事情报保护协定》创造契机，且美国政府的施压与调解发挥了极大的作用。





其实，《韩日军事情报保护协定》是在美国政府的促使下签订的。2016年签订当时，韩国国内舆论反对呼声很高。因为日本曾在二战时期殖民统治韩国，且对历史问题拒不道歉，也不反省。因此，韩国人民大都反对和日本建立军事关系。过去，韩国的军事政权和保守政权从未与日本进行军事交流，但是2012年美国以应对北韩核问题和牵制中国为由，要求韩国和日本签订军事情报保护协定，2016年朴槿惠政府时期，韩国才与日本签订军事情报保护协定。因此，如果韩国终止该协定，美国政府会很不高兴。





美国促使韩国签订《韩日军事情报保护协定》旨在让韩日两国加入“印太战略”，加强韩美日军事合作。在北韩发起高强度战略挑衅的2016年，签订《韩日军事情报保护协定》一事再次浮出水面，2016年11月韩国和日本签署了该协定。今年8月韩国政府宣布将终止《韩日军事情报保护协定》后，美国政府表示忧虑和失望，并施压韩国政府，要求延续该协定。

在此情况下，韩国政府表示有条件地推迟终止《韩日军事情报保护协定》，但是韩日两国就双方协议内容的真相展开了激烈的攻防战。





日本对韩国采取限制出口措施和将韩国移出“白名单”并非是单纯的经济问题，而是与安全直接相关的问题。韩国政府认为，日本政府既然表示在国家安全问题上无法信任韩国，并采取限制对韩出口措施和将韩国移出“白名单”，韩国也没必要与日本延续军事情报保护协定。二战结束后，日本军国主义者未被完全铲除，现如今他们形成保守势力，并为延续其政权口出妄言，而其对象为韩国。以《韩日军事情报保护协定》为例，因日本渴望延续而开始私下对话，但是不想让日本民众知道他们作出让步而歪曲事实，就协议内容发表虚假言论，这分明具有政治意图。在进行私下对话时，日本向韩国道歉，但是向日本民众公布其内容时，却表示没有向韩国道歉。





11月22日，韩日两国在发表韩国有条件地推迟终止《韩日军事情报保护协定》这一协议内容时，日本经济产业省强调韩国政府像似自认在出口管理方面存在问题。对此，韩国总统府青瓦台提出严正抗议，指责日本经济产业省歪曲事实。日本政府虽然对经济产业省歪曲事实一事道歉，但是11月26日日本外相茂木敏充说“日本没有道歉的事实”而掀起了波澜。由此看来，日本政府无非是想通过对韩攻势获得舆论支持，并在今后关于延续《韩日军事情报保护协定》的协商中占据有利位置。但是韩日两国就协定内容的真相展开激烈的攻防战，会给今后的协商造成负面影响。这确实令人感到忧虑。韩国政府曾以断然的口气宣布将终止《韩日军事情报保护协定》，但是最终之所以有条件地推迟终止该协定，是因为日本政府的态度发生了变化。如果日本政府继续歪曲事实真相，韩国政府将对是否继续同日本进行协商产生质疑。目前，韩国政府只是暂且推迟终止《韩日军事情报保护协定》，并非完全取消原有终止决定。因此，日本政府必须以诚恳的态度参与协商。





包括取消对韩出口限制在内，目前在韩日两国间有很多需要解决的问题。但是为改善两国关系，日本首先要解决被强征韩国劳工赔偿问题。为解决错综复杂的双边悬案，韩日两国有必要采取“自上而下”的方式。因此，韩日两国将就今年12月在中国成都举行韩中日领导人峰会期间举行韩日首脑会谈的方案进行协调。如果韩日首脑会谈得以举行，必须取得相当的成果。因此，双方将事先进行充分协调。日本首相安倍晋三或许会取消对韩出口限制，但是被强征韩国劳工赔偿问题将难以导出结论。因此，有可能将议题局限于取消对韩出口限制和延续《韩日军事情报保护协定》的问题上。





由于韩国政府宣布有条件地推迟终止《韩日军事情报保护协定》，韩日两国可能在近期内就日本限制对韩出口问题进行协商，且两国外交部将就下月韩日首脑会谈的议题进行协调，但是前途坎坷、困难重重，为实现韩日关系正常化，可能还有很长的一段路要走。