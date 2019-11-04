北韩的桑拿洗浴中心和温泉

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天气逐渐变冷，去洗桑拿的人也随之增加。韩国的桑拿洗浴中心具备黄土房、氧气房、盐疗房、冰玉房等各种各样的桑拿设施，还能吃烤鸡蛋、喝甜米露、运动健身等，是个综合性的洗浴休闲娱乐场所。北韩也有在高温环境下排汗沐浴的桑拿洗浴中心。





北韩有很多桑拿中心。首先，平壤柳京饭店有很多桑拿设施。此外，平壤恩情院等北韩各地的恩情院作为综合性的休闲文化场所，都具备桑拿设施。在北韩，“恩情”的意思是领导人给予的恩惠和温情。这些地方有多种多样的汗蒸房，其中北韩居民最喜欢的是钟乳石汗蒸房。据说，钟乳石具有促进血液循环、保护肠胃等作用。此外还有夫妻洗浴室、个人洗浴室、大众洗浴室等供北韩居民自行选用。





北韩的大众洗浴中心源于1924年。比韩国早一年在北韩各地区开设的大众洗浴中心是北韩居民在冬季经常前往的洗浴场所。过去，最著名的地方是上世纪80年代开业的平壤“苍光院”。位于平壤千里马大街的“苍光院”是一座楼高4层的综合性健康服务中心，内有公共浴池、干蒸浴房、蒸汽浴房、游泳池、戏水池、理发店、美容院、按摩院、餐厅、冷饮店等各种设施。但是现在，2012年模仿中国桑拿洗浴中心在平壤开业的“柳京院”取代“苍光院”的位置，成为北韩最好且最具代表性的综合性桑拿沐浴中心。“柳京院”具备松树房、盐疗房、钟乳石房等以自然为主题的各种桑拿设施。特别值得一提的是，随着桑拿房的人气高涨，北韩的大众洗浴室最近都改名为桑拿洗浴中心。一般来说，北韩的桑拿洗浴中心设有男宾公共浴池、女宾公共浴池、夫妻洗浴室、个人洗浴室，且分为桑拿和洗浴两个区域，即排汗的桑拿房和排汗后冲洗身体的洗浴房。





据悉，北韩的桑拿洗浴中心是进入21世纪后才逐渐盛行的。当时，北韩在各地建造居民休闲娱乐设施，并将其名称定为党中央给予恩惠和温情的“恩情院”，如“平城恩情院”、“咸兴恩情院”等。“恩情院”类似于韩国区政府下属部门，内有理发店、烫发店、游泳池、桑拿房、健身房、餐厅等设施。因此，北韩居民可在此消除疲劳、运动健身、休闲娱乐。据悉，北韩当局为通过“恩情院”创造收益而大肆展开宣传活动。

上世纪90年代北韩遭遇经济困难，人们为解决温饱问题而奔波。但是进入2000年后，北韩经济逐渐恢复稳定，人们开始享受文化生活，服务产业也随之发展。2012年执政的北韩国务委员会委员长金正恩更加重视服务产业，并打出“提高人民生活水平”、“建设文明国家”的口号，在全国各地建造游乐设施和文化设施。当时，北韩有很多以市场为中心积累财富的“钱主”，因此金正恩委员长为刺激消费、激活内需而在全国各地建造文化娱乐设施。实际上，金正恩委员长执政后开始建造被称为复合型购物中心的大型商场，并积极改善公共沐浴设施。那么，北韩居民是否经常利用桑拿洗浴中心呢？





北韩居民都能利用桑拿洗浴中心。因为乡村地区也有桑拿洗浴中心，任何人都能去洗桑拿。但是北韩居民不常去桑拿洗浴中心。北韩居民认为排汗时体内的养分也会被排出体外，因此一年只去3、4次，不像韩国人那样经常去洗桑拿。此外，费用也是问题。进入大众洗浴室要付6000北韩圆，利用夫妻洗浴室要付18000至20000北韩圆。由于洗一次桑拿要付4、5公斤大米钱，因此一个月去洗一次桑拿的北韩居民可说是富有的人。北韩居民去洗一次桑拿需要6000北韩圆，而北韩的大米价格为1公斤5000北韩圆左右，这也是北韩居民不常去洗桑拿的原因之一。与此相比，北韩居民经常去泡温泉。





北韩各地都有冒出温泉的休养所。位于高山地带的有两江道内曲温泉。该温泉本是保安省所属保安员使用的温泉，但是2008年开放给一般民众。此外还有位于咸镜北道明川郡的黄津温泉和黄海道终达温泉等许多温泉。特别值得一提的是，位于海拔2750米的白头山温泉极为壮观，在这里还能观看天池美景，令人赞叹不已。





北韩在涌出温泉水的地方都建造了休养所，目前在全国各地建有150多所，且北韩的休养所是利用温泉水和自然环境治病的一种治疗设施。因此，身患疾病或身体状况欠佳的工人大都到休养所来治病休养。此外，患有皮肤病等需要温泉治疗的北韩居民也能到休养所治疗疾病，一般居民可在假日利用当地温泉。由于北韩不断建造集桑拿、洗浴、健身、休闲、娱乐于一体的大型桑拿洗浴中心，因此去桑拿洗浴的北韩居民将会持续增加。





北韩从2010年开始进行大规模开发建设项目，如马息岭滑雪度假区、元山葛麻海岸旅游区。在此工程中还包括建造桑拿洗浴中心等休闲娱乐设施，因此北韩的桑拿洗浴设施将更完善，且提供更好的服务。





北韩从2000年开始允许个人经营洗浴房。因此，有经济能力的北韩居民投资运营中小型洗浴房或桑拿房。此外，北韩还在加快温泉资源开发进程。今年以来，金正恩委员长已四度前往即将竣工的平安南道阳德郡温泉旅游区建设现场进行指导。





如此这般，北韩为发展服务产业作出不懈努力，并为激活内需将继续投资于休闲、旅游等服务产业。