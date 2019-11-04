首届韩国-湄公河流域国家峰会举行

ⓒKBS News

第一届韩国-湄公河流域国家峰会27日在釜山世峰楼举行，韩国和柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南五国领导人签署了涵盖未来合作方案的《汉江-湄公河宣言》。青瓦台表示，这份宣言包含了将“汉江奇迹”延续为湄公河奇迹的期待，涵盖了7个优先合作领域等各领域交流强化方案和峰会的主要成果。





本届峰会是2011年建立的韩国-湄公河流域国家部长级别协议机制提升至首脑级别后召开的首次会议。会议由文在寅总统和东盟轮值主席国泰国总理巴育共同主持，老挝总理通伦、缅甸国务资政昂山素季、越南总理阮春福出席。柬埔寨首相洪森因岳母健康状态恶化未能与会，副首相兼外交大臣布拉索昆代为出席。各国领导人签署了《汉江-湄公河宣言》，以加强双边合作，构建以人、繁荣、和平为未来蓝图的伙伴关系。宣言主要涵盖两大方面的内容，分别是双方合作以实现韩半岛和平、分享经济发展经验以谋求共同繁荣。宣言还将文化旅游、人力资源开发、农业农村开发、基础设施、信息通信技术、环境、非传统安保合作七大领域指定为优先合作领域。对于韩半岛和平问题，宣言指出，我们确信和平、稳定的地区环境对湄公河流域国家和韩国的共同繁荣至关重要，约定共同展开紧密合作，实现韩半岛完全无核化和永久和平。在经济合作领域，宣言表示，将共同努力，促使湄公河流域实现经济发展和繁荣、延续韩国的“汉江奇迹”，并强调将分享发展经验和诀窍。





贯穿缅甸和中南半岛的湄公河是地区母亲河，可以说是地区经济、文化、生活的基础，具备十分重要的意义。湄公河流域是连接东北亚和南亚的战略性要塞，还蕴藏着天然气、木材、水力和矿物等丰富的自然资源。有赖于这样的环境，最近该地区吸引了世界各国，尤其是中国和日本的投资，地区投资和贸易十分活跃，经济高速增长。去年，湄公河流域五国的平均经济增速超过了6%。文在寅政府正在推进的新南方政策高度重视这一点，计划将韩国与包括湄公河流域国家在内的东盟的关系提升到与美国、日本、中国、俄罗斯韩半岛周边四强关系的水平上。由于韩国的发展经验对湄公河流域国家有着借鉴性意义，湄公河流域国家领导人在本届会议上表明，将积极支持新南方政策。另外，湄公河流域国家还对韩国政府的韩半岛和平政策构想表示支持，并重申将与韩方一道，努力实现韩半岛完全无核化、构建永久和平机制。双方还确认将在每年东盟有关峰会举行期间，定期召开韩国-湄公河流域国家峰会。





文在寅强调，湄公河流域国家是新南方政策及韩国与东盟合作的核心伙伴，表示双方应建立以人为本、追求和平与繁荣的伙伴关系。