韩国-东盟特别峰会闭幕

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26日，在釜山举行的2019韩国-东盟特别峰会结束了所有日程，落下帷幕。这次峰会是为了纪念双方建立对话关系三十周年并共商未来关系发展而举行的。峰会成果丰硕，文在寅总统和东盟十国领导人签署了包括深化双方伙伴关系方案、以人为本的共生合作与和平三大未来蓝图在内的联合新闻声明。





本次峰会由文在寅和东盟轮值主席国泰国总理巴育共同主持，东盟十国领导人和东盟秘书长等出席。联合新闻声明指出，文在寅和东盟领导人就以人为本的共同体、共生繁荣的创新共同体、和平的东亚共同体三大未来蓝图达成了协议。双方还签署了涵盖各领域具体合作方案的《关于构建和平繁荣伙伴关系的联合声明》和《韩国东盟特别峰会联合议长声明》。





在以人为本的共同体方面，双方决定扩大人员和文化交流，建立以人为核心的共同体。对于共生繁荣方案，两份声明均多次重申反对贸易保护主义，引发了关注。另外，声明还在韩国和东盟均参与的《区域全面经济伙伴关系协定》谈判达成一致、韩国东盟自贸协定等经济合作关系的基础上，重申了维护自由贸易的强烈意愿。对于和平共同体愿景，双方决定积极利用东盟地区论坛等东盟主导的地区协议机制，合作促进韩半岛和平与稳定以及地区和平。





特别峰会期间还举行了多项活动，以加强企业交流等民间领域合作，同时双边外交也活跃地展开。中小风险企业部举办了韩国东盟初创企业峰会、韩国东盟初创企业博览会、创新增长研讨会等丰富的活动。在CEO峰会上，企业界人士聚集一堂，就经济合作方案进行了探讨。





文在寅于23日同新加坡总理李显龙举行会谈，24日会见文莱苏丹哈桑纳尔，25日同印尼总统佐科、菲律宾总统杜特尔特举行会谈。26日，文在寅会见缅甸国务资政昂山素季、老挝总理通伦，27日会见越南总理阮春福，28日同马来西亚总理马哈蒂尔举行会谈。由此，文在寅同与会的东盟九国首脑均举行了会谈。柬埔寨首相洪森因岳母身体不适未能与会，副首相布拉索昆代为出席。





作为东南亚十国的联合体，东盟是世界上最具活力的经济体之一。对于韩国来说，东盟不仅是仅次于中国的第二大贸易对象，由于和北韩建立了外交关系，东盟还是重要的安保合作对象。出于对东盟重要性的考量，文在寅正积极推进新南方政策，计划将以东盟为中心的韩国与东南亚国家关系提升到韩国与美国、日本、中国、俄罗斯四强关系的水平上。





新南方政策以人、繁荣、和平为基本精神。以本次韩国-东盟峰会为起点，新南方政策上升到新层次，迎来了2.0时代。