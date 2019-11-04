北韩时隔28天再次发射超大型放射炮

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北韩28日下午发射2枚短程发射体。据推测，北韩发射的是超大型放射炮，这也是北韩今年第4次发射超大型放射炮。据分析，北韩接连发射超大型放射炮意在确保实战能力。目前，北韩似乎已确保连续发射能力，这也是超大型放射炮的核心功能之一。





北韩朝中社报道称，金正恩委员长观摩此次试射后感到非常满意。报道表示，此次试射目的在于最终检验超大型放射炮的战斗适用性，此次试射证明了武器体系的军事技术优越性和可靠性。报道还明确指出，此次试射的重点在于连发试验。





据分析，北韩此次发射的超大型放射炮口径达600毫米。北韩目前实战部署122毫米、240毫米和300毫米口径放射炮，如再实战部署600毫米级放射炮，北韩战力将得到大幅提升。据韩国联合参谋本部介绍，北韩这次间隔30多秒发射2枚放射炮，高度约达97公里，飞行距离约达380公里。值得关注的是，北韩此前第一次和第二次试射放射炮的间隔分别为17分钟和19分钟，第三次间隔大幅缩短至3分钟，此次再缩短至30多秒。前三次试射未能完成放射炮连发功能，但此次试射成功确保了这一功能。北韩放射炮已成为可对韩国构成直接威胁的大规模杀伤性武器。





搭载核弹头的洲际弹道导弹（ICBM）可对美国构成威胁，但不会在南北韩对决上产生直接效果。据分析，北韩近期持续发动低强度挑衅，意在将对韩威胁作为筹码向美国施压，要求其拿出解决核问题的新方案。