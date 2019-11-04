AOA新EP《NEW MOON》发行 主打歌《来看我吧（Come See Me）》MV冲击视听

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女团AOA 11月26日发行第六张EP《NEW MOON》，主打歌《来看我吧（Come See Me）》的MV也在同一时间上线。

AOA时隔1年回归歌坛，以更加强烈的魅惑风格，为歌迷带来了全新的视听感受。新专辑也是AOA首次以5人组形式活动，因此让歌迷更加期待。

AOA成员在新专辑《NEW MOON》中化身为“Moon Hunter”，专辑设定了一个充满幻想的故事背景：皎洁的月光虽然能够照亮世界，但同时也成为AOA自由活动的枷锁，所有的一切活动都好似在监视之下，因此希望“猎杀”月亮。

主打歌《来看我吧（Come See Me）》是一首舞曲，旋律中强烈的节奏感和抒情的吉他伴奏行程鲜明对比，让歌曲有了十分特别的呈现。歌曲表达的是深夜中的哀叹，AOA成员也贴合专辑主题，用充满梦幻的演唱方式及让人印象深刻的说唱，最终为歌迷打造了一首AOA特色十分鲜明的歌曲。

《来看我吧（Come See Me）》的MV也用尽心思。MV中，AOA的5位成员均以“Moon Hunter”形象登场，上演了一场为了追求爱情的自由，而拼尽全力摆脱束缚的故事。配合角色设定，成员们也手持长枪、弓、火枪、长剑等各式武器，十分酷炫。

随着新专辑的发行，AOA也正式开启了本轮回归的宣传活动。除了会参与各档打歌节目外，还会在多档综艺节目中亮相。