MAMAMOO新歌《HIP》大获成功 成员感言“是一次大冒险”

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MAMAMOO第二张正规专辑《reality in BLACK》主打歌《HIP》发行以来，在各个音乐榜单以及打歌节目中均大获成功，横扫冠军，显示出MAMAMOO的超高人气以及成员们扎实的音乐功底。

新专辑发行后，MAMAMOO的各项音乐成绩也都突破了自己出道以来的最好成绩，让歌迷看到了MAMAMOO出道6年的成长。为此，MAMAMOO十分谦虚地表示，所有的一切都是参与回归的工作人员和大力支持自己的粉丝们的功劳，并表示了由衷的感谢。

新专辑主打歌《HIP》的现场表演有一个特别之处，就是成员们都使用了挂麦，而非手持麦克风表演。成员们介绍称，因为《HIP》的舞蹈肢体动作丰富、多样，为了将舞蹈展现到极致，因此选择使用了挂麦，因为第一次用，所以最开始还适应了一段时间。

《HIP》是MAMAMOO出道以来在曲风和表演上的全新尝试，因此成员们坦言：“这是一场极大地冒险。但依旧有这么多人喜爱这首歌，我们觉得非常幸福。我们也会用更好的音乐，回报大家的支持，和大家享受每一瞬间的同时，不停地继续努力。”