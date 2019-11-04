NOEL新歌大热 成员谈起歌迷自发组织见面会的感人回忆

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韩国实力派合唱组合NOEL日前发行的全新作品《深夜在你家门前的小巷里》成为热门歌曲，成员们在做客某综艺节目时，谈起了出道17年来的心路历程。

NOEL队长李成昆回忆起2011年回归时称：“当时我们刚刚经历了5年的演艺空白期，因此我觉得如果恋爱的话，肯定会妨碍歌唱事业，所以我在队内下大了‘恋爱禁止令’。现在想想其实很后悔。不过当时该恋爱的也并没有耽误嘛”。话音一落，引得全场一片笑声。

成员姜均成则想起了歌迷为NOEL送出的“温暖礼物”。姜均成说：“2016年我们没有经纪公司，我们的歌迷竟然自发组织了一场歌迷见面会。”节目主持人听后感慨道：“从这一点也能够想象得出，成员们平时和歌迷真的保持亲密沟通啊。”

NOEL还提到了12月即将举办的演唱会。成员们表示，NOEL演唱会一般会给人“安静唱歌”的印象，但其实开演唱会的时候，4位成员通常会给观众带来“反转”。即将举行的演唱会中，成员们也将为歌迷精心准备各种有意思的表演和互动环节，同时也透露了关键词“歌谣TOP10”，让歌迷好奇不已。