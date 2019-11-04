具荷拉离世 韩演艺圈再陷悲痛

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11月24日，女团KARA前成员具荷拉在位于首尔江南区的家中离世，为韩国演艺圈再蒙阴影。

经警方调查，具荷拉的身亡并无他杀嫌疑，且警方在其家中发现了具荷拉记录心情的亲笔便条，内容较为消极、悲观，因此认定死因为自杀。在家属与警方共同协商后决定不进行尸检。

具荷拉身故的消息立刻引起全球媒体关注。尤其是具荷拉好友雪莉不久前刚刚离世，使得韩国娱乐圈及整个社会都震惊不已。

为了让深爱具荷拉的歌迷能表达哀思，具荷拉的家属于25日下午3点至26日0点安排了灵堂，让人们与其做最后的告别。11月27日早6点，具荷拉出殡。

根据具荷拉家属的意愿，出殡仪式是以非公开的形式进行。其家属、亲人、生前好友及部分演艺圈同僚参加了葬礼。

具荷拉方面还在27日发表了官方声明称：“25日，我们将具荷拉的吊唁结束时间由27日零点改为26日零点，为希望前来吊唁的海内外粉丝们造成了不便，深表歉意。”与此同时，也公布具荷拉骨灰堂的地点，以使歌迷前往表达哀思。

韩国娱乐界也陷入了悲痛，多位明星将演艺日程取消或延期，以表哀悼。

雪莉、具荷拉的相继离世，也让韩国社会更加关注网络暴力及抑郁症问题。