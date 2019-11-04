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您是否觉得厨房总有清洁不完的污渍？总有干不完的活？其实不是的，只是缺少小技巧。教大家几个实用的厨房小窍门，让您的生活更方便。

窍门一：清洁抹布上的油渍。首先准备一盆热水，然后将油腻腻的抹布放进去，接着倒入一些小苏打，浸泡2-3分钟，最后拿出来用手搓一搓，抹布立马干净如新。

窍门二：防止垃圾桶生虫子。厨房里的垃圾桶如果几天才倒一次很容易生虫子，别着急！只需要往垃圾桶内倒入一些小苏打，可防止垃圾桶的垃圾产生虫子。

窍门三：快速泡发黑木耳。您是否每次泡发黑木耳都要苦苦等上好几个小时？教你一招，只需要准备一个密闭容器，然后将黑木耳放入其中，并且倒入水，接着加入一些白砂糖，最后摇一摇静置一分钟，黑木耳就能完全泡发好了。

窍门四：防止大米生虫。夏天大米很容易生虫怎么办？学会这招，可以一劳永逸让大米不生虫。只需要用纸巾将花椒包裹起来塞进大米中间就可以防止大米生虫了。

窍门五：去除水龙头上的污渍。首先准备一个容器，并且倒入一些白醋，然后在加入一些食盐，接着将纸巾放在溶液里蘸湿，最后用纸巾包裹水龙头，放置十几分钟之后，拿下来再用干纸巾擦拭一遍就可以了。





（文中窍门来自李雪听友）