韩政府启动雾霾高发期减排措施

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韩国政府在12月到明年3月雾霾高发期启动减排措施，限制老旧柴油车等5等级尾气排放车辆在“绿色交通区域”通行。此前，首尔市从7月开始试运行这一对策。结果显示，若无5等级尾气排放车辆运行，绿色交通区域内的细颗粒物排放量有望减少15.6%。





首先，从明年1月起，首尔市中心主要站点及旅游景点将开通4条绿色循环公交线路，运行27辆公交车。线路连接首尔站、市政府、钟路、明洞、南山、东大门设计广场（DDP）、古宫等主要站点，票价600韩元，是目前市内公交车票价的一半。同时，政府还将大力推行各种环保共享交通手段，实现公共交通、共享交通、步行的有机对接，增加共享单车、共享汽车等数量，并计划在2021年将绿色交通区域扩大到江南和汝矣岛。江南地区将致力于进行智能汽车和共享车辆扩充，汝矣岛地区将发挥自行车道等基础设施较为完备的优势，推动市民广泛使用自行车、电动滑板、电动独轮等交通工具。





韩国国内大气污染问题极为严重。据大气质量调查机构AirVisual去年对全世界73个国家进行的年均细颗粒物调查结果显示，韩国大气污染严重度位列第23，在经合组织成员国中仅次于智利，排在第2位。韩国大气污染尤其是细颗粒物问题如此严重是由内外因素叠加造成的。为应对雾霾，韩中日等周边国家的合作至关重要。同时，韩国国内也应尽快采取措施，限制老旧柴油车运行便是其中之一。政府还着眼中长期考虑，大力减少煤炭发电。另外，明年用于整治雾霾的预算将达4万亿韩元，较今年增加74.6%。政府计划到2024年为止，实现细颗粒物浓度比2016年降低30%的目标。