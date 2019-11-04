制造高品质“液态盐”——韩国“Cow Gold”公司

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韩国具有创新精神的企业一直通过一些新点子、新想法来改变全球经济。今天节目里，我们要带领大家走进韩国“Cow Gold”公司，这是一家液态盐的开发商。今天，我们邀请到了公司首席执行官蔡济斗（音译：채제두）先生，与他共同聊一聊他们公司。





韩国“Cow Gold”公司成立于2016年，最初为当地盐田提供盐精制系统。公司首席执行官蔡济斗在考察盐田后，提出了一个新的商业想法。他决定将去除海水中杂质的技术与制盐相结合。实际上，sogeum소금在韩语中就是“盐”的意思，而公司的名字“Cow Gold”表示“盐”和“金子”一样珍贵。韩国“Cow Gold”公司开始使用自己的技术生产优质食盐，而这种食盐与普通的食盐完全不同，它的精制过程决定了它具有更高的品质，受到了广大用户的热烈反响。





韩国“Cow Gold”公司从韩国西海岸新安地区的海滩中获得天然海盐。该地区的海盐质量在全世界排名前五，富含矿物质、铁和钙。公司使用电气石将高质量的盐溶解在水中，电气石是地球上唯一具有永久电特性的天然石，然后分别在五个不同阶段实现过滤。该公司开发的精制系统消除了99.9％的海盐杂质，并保留了良好的天然物质。最令人惊奇的部分是，以这种方式精制的盐呈液体状态，而不是粉末状态。消费者对液态盐可能还不熟悉，为了帮助他们接受并使用液态盐，韩国“Cow Gold”公司使用纳米粒子技术开发了液态盐。去年，该公司在由法国领先的零售杂志LSA评选的LSA创新奖中获得了大奖。





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韩国“Cow Gold”公司的液体盐被认为是创新产品，不仅因为它是世界上首个上市的液态盐，还因为它具有超低的钠含量。1克盐粉中的钠含量为0.91克，而1克液态盐中钠含量仅为0.0299克。而且，他们的产品是唯一标注盐度的盐产品。在普通精制盐当中，由于每粒盐具有不同的盐度水平，因此很难精确地测量盐度。相反，如果生产液态盐，先将天然海盐溶解在水中，然后通过碱性还原水净化器进行精制，这样一来，盐度就可以实现均匀分布。为了烹饪调味菜肴，用户可以简单地在食物上喷洒液态盐，而不必重复混合食物成分，也不必努力均匀地撒上盐粉。





法国菜的厨师倾向于使用足够量的盐，只要它不会破坏食材的味道就可以。韩国“Cow Gold”公司在法国赢得了烹饪界的认可，当地厨师们对使用盐调味品非常挑剔，能够进军法国市场，证明韩国“Cow Gold”公司的产品品质非常好。健康、低钠的液体喷雾盐不会形成硬块，而且会均匀分布。韩国“Cow Gold”公司将朝着获得世界最佳盐称号的目标迈进。





通过开发新型液态低钠盐，韩国“Cow Gold”公司获得了餐饮行业的广泛好评。正是拥有了健康、可靠的高品质属性，韩国“Cow Gold”公司的液态盐才能够打开海外市场，并不断开拓新的发展空间。让我们共同期待韩国“Cow Gold”公司能够在制盐道路上越走越远，让韩国液态盐走进千家万户。