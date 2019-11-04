第三季度韩国经济增0.4% GDP缩减指数20年来最低

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国内生产总值（GDP）统计数据分为年度值和季度值两种，季度值又分速报值和暂定值，年度值又分暂定值和确定值。各季度GDP速报值以季度前两个月的数据和最后一个月的预测值进行计算，暂定值则包括速报值未能反映的最后一个月的数据进行计算，如果在最后一个月未发生自然灾害等特殊情况，速报值和暂定值大致上相同。此外，各年度GDP反映了暂定值和所有指标准确计算出的确定值。





今年第三季度韩国经济增长率暂定值为0.4%，和速报值相同，显示第三季度经济没有很大起色，仅保持一定的增长势头。相较速报值，建设投资下调0.8个百分点，民间消费和出口总额各上调0.1和0.5个百分点。第三季度国内生产总值平减指数（GDP Deflator）为-1.6%，继去年第四季度以后，连续四个季度走低，创1999年第二季度-2.7%以后的最低值。GDP平减指数是显示商品和服务综合价格水平的宏观经济指标，消费者物价指数则计算与消费者息息相关的物价，因而GDP平减指数是显示国民经济的综合性物价指数。





因第三季度经济仅增长0.4%，今年全年韩国经济是否能实现2.0%的增长也面临挑战。韩国央行11月29日在新发布的经济展望中将今明两年经济增长预期分别定为2.0%和2.3%，较7月发布的预期值分别下调0.2个百分点。若要达到2.0%的增长，第四季度GDP需环比增加1.0%以上，但以目前国内外情况没有很大变动来看，难以出现较高增长。实际上，10月生产、投资和消费指标均出现负增长，尤其是零售额继9月减少2.3%之后，10月再次减少0.5% ，显示政府扩大财政支出未能收到提振内需的实效。