



职业：演员

生日：1991年6月27日

身高：187cm

学历：建国大学电影艺术专业

出道：电视剧《拥抱太阳的月亮》(2012)

李源根大学前从未想过成为演员，而是希望按照父母的意愿成为一名公务员。但因他有着挺拔的身材，因此曾兼职做过模特，从此便对演艺事业产生了兴趣，于是在大学时攻读了电影相关专业。

李源根希望成为一位有内涵的演员。他希望自己所塑造的角色能够一直在观众心目中留下印象，因此每一部作品李源根都会要求自己竭尽全力演绎。

主要作品：

·电视剧：

《Jugglers》（2017）

《推理的女王》（2017）

《傲骨贤妻》（2016）

《无理的前进》（2015）

《海德，哲基尔与我》（2015）

《秘密之门》（2014）

《热爱》（2013）

《幽灵》（2012）

《拥抱太阳的月亮》（2012）

·电影：

《来找我》（2019）

《你的名字是蔷薇》（2019）

《明堂》（2018）

《怪物们》（2018）

《换季期》（2018）

《女教师》（2017）

《网》（2016）