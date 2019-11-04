第9届昌原K-POP全球音乐节纪念特辑
2019-11-04
#明星档案 l 2019-12-03
职业：演员
生日：1991年6月27日
身高：187cm
学历：建国大学电影艺术专业
出道：电视剧《拥抱太阳的月亮》(2012)
李源根大学前从未想过成为演员，而是希望按照父母的意愿成为一名公务员。但因他有着挺拔的身材，因此曾兼职做过模特，从此便对演艺事业产生了兴趣，于是在大学时攻读了电影相关专业。
李源根希望成为一位有内涵的演员。他希望自己所塑造的角色能够一直在观众心目中留下印象，因此每一部作品李源根都会要求自己竭尽全力演绎。
主要作品：
·电视剧：
《Jugglers》（2017）
《推理的女王》（2017）
《傲骨贤妻》（2016）
《无理的前进》（2015）
《海德，哲基尔与我》（2015）
《秘密之门》（2014）
《热爱》（2013）
《幽灵》（2012）
《拥抱太阳的月亮》（2012）
·电影：
《来找我》（2019）
《你的名字是蔷薇》（2019）
《明堂》（2018）
《怪物们》（2018）
《换季期》（2018）
《女教师》（2017）
《网》（2016）
2019-11-04
2019-12-02
2019-11-30