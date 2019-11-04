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李源根

#明星档案 l 2019-12-03


职业：演员 

生日：1991年6月27日 

身高：187cm 

学历：建国大学电影艺术专业 

出道：电视剧《拥抱太阳的月亮》(2012) 

 

李源根大学前从未想过成为演员，而是希望按照父母的意愿成为一名公务员。但因他有着挺拔的身材，因此曾兼职做过模特，从此便对演艺事业产生了兴趣，于是在大学时攻读了电影相关专业。 

李源根希望成为一位有内涵的演员。他希望自己所塑造的角色能够一直在观众心目中留下印象，因此每一部作品李源根都会要求自己竭尽全力演绎。 

 

主要作品： 

·电视剧： 

《Jugglers》（2017 

《推理的女王》（2017 

《傲骨贤妻》（2016 

《无理的前进》（2015 

《海德，哲基尔与我》（2015 

《秘密之门》（2014 

《热爱》（2013 

《幽灵》（2012 

《拥抱太阳的月亮》（2012 

·电影： 

《来找我》（2019 

《你的名字是蔷薇》（2019 

《明堂》（2018 

《怪物们》（2018 

《换季期》（2018 

《女教师》（2017 

《网》（2016 

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