特朗普：若有必要会考虑对北韩动武

ⓒYONHAP News

美国总统特朗普不排除对北韩动武，无疑将给北韩造成巨大压力。在北韩一再试射放射炮后，最近美国侦察机加强了对北韩监视，飞越韩半岛上空，收集打击目标有关信息，为实际攻击北韩做准备，而特朗普的表态也使韩半岛紧张局势进一步升级。





目前韩半岛情况已到悬崖边缘，但未来也可能会出现反转。美国与北韩的无核化对话为双方带来了重压。北韩要求美国提出“新方案”，并将今年年底作为限期，但目前已到12月，双方对话仍无任何进展。北韩单方面设定期限，若此前情况没有变化，明年年初北韩或采取某种行动，可能是发射洲际弹道导弹，也可能是进行核试验。由此，无核化问题将重回原点，北韩试图与美国建立关系和稳定其政权的目标也将遥不可及。美国也同样面临紧迫局面，急需与北韩解决无核化问题。特朗普再次竞选总统可能会因国内外不利因素而陷入危机。在对外方面，特朗普一直将北韩无核化作为自己的最大业绩，而目前北韩无核化毫无头绪，从他的立场来看，无论以何种方式，都有必要在年底以前促使问题取得进展。





在北韩试射发射体后，美国为避免刺激北韩，尽量弱化挑衅意味。但北韩没有停止挑衅，先后发射超大型放射炮，美国派出侦察机，特朗普则公开表示不排除对北韩动武。此前，特朗普曾宣称，如果战争爆发，东北亚地区将会有1亿人死亡。这虽有夸张成分，但也是对北韩的施压和威慑。以此来看，此次特朗普声称不排除对北韩动武是对北韩发出的严厉警告，也展现出美国将在紧要关头采取最后一步行动的意志。