《漫话国乐》 旌善阿拉里 / 缘分 / 寒雨歌

第9届昌原K-POP全球音乐节纪念特辑
2019-11-04
《阿里郎》是韩国最具代表性、最著名的民谣，而且按照地区、时代不同，流传着30多种版本，其中年代最久的是《旌善阿里郎》。在旌善地区，“阿里郎”叫作“阿拉里”。
关于《旌善阿里郎》的起源有两种说法。一种是早在600多年前，高丽灭亡后，对高丽王朝忠贞不渝的一群大臣与书生强烈反对朝鲜王朝建国，于是离开开城，隐居旌善的深山里。由于迁居的地方是人生地不熟的偏远地区，他们无不怀念分离的家人与家乡，便经常作诗吐露思乡情怀。后来其中一首诗广为流传，就成了《旌善阿里郎》的开端。另一种说法来自一对年轻男女的爱情故事。相传，一对男女秘密恋爱，两人的家隔着河川对望。有一次，两人偷偷相约去摘果实，未料前一天晚上下暴雨，河水涨高，木筏被暴雨冲走，两人无法渡河见面，只能隔河相望，急的直跺脚。《旌善阿里郎》中有这样的歌词：“要下雪吗？还是要下雨了？是倾盆大雨，还是梅雨呢？一朵朵乌云云集万寿山了。 ”后人认为这段歌词就是起源于那对恋人的爱情故事。
{音乐1： 《旌善阿拉里》/Affogato }
古代男女有别、授受不亲，当时是一个男女很难自由恋爱、人间很多事情都得遵循大自然规律的时期，坏天气阻碍了男女的恋情，不过这种难关也被用来丈量喜欢的程度。传统声乐曲女唱歌曲就有这样的歌词：
“风似大地震动，
雨如倾盆大雨，
今晚相约心上人，
可骤然风雨交加，
他会来吗？
倘若赴约，
就是缘分了。”
一对年轻男女对上了眼，说好傍晚约会。倒霉的是天气变幻莫测，突然风雨交加，风吹得像地震一样，天还下着倾盆大雨，在这样的坏天气里，心上人会顶风冒雨赴约吗？如果真的来了，就是我们的缘分了。
{音乐2：《缘分》 / 河允珠（音）}
女唱歌曲是女艺人坐着一动不动地以甜美的歌喉献唱的歌曲。由于节奏缓慢，比起歌词的意义，更着重欣赏像乐器一样变化的歌喉。尤其是在钢琴的伴奏下欣赏女唱歌曲，可以深切感受细腻的感情。
初冬的阴天里，人们会习惯性地举头看天空，自言自语地说：“哎，到底要下雪，还是下雨呢。”朝鲜王朝时代的著名文人林悌有一年冬天以为天晴，没带雨伞出了门，未料天气作怪，山上下雪，田里下雨，林悌一路淋了一身雨雪。他觉得这一情况非常有趣，便写了时调《寒雨歌》。
“北昊晴晴日亮明，
无携水备起行程，
原中奖学山凉翌（yi4），
寒雨沾躯冻寝情。”“
林悌在时调中提及的寒雨意味的是他与名为“寒雨”的妓女相遇。林悌为人幽默风趣，借时调间接向寒雨求爱，并试探寒雨的心，表示自己淋了寒雨，身体冻着了，想在寒雨家过夜。有趣的是，寒雨看破了林悌的心思，也写了一首时调答复：
“何耶与您冻眠呦，
鸳枕翡衾（qin1）那里收，
正置今日寒雨水，
应融冷骨解弛（chi2）头。”
寒雨的意思是淋了寒雨，身体冻着了睡觉是不行的，她家有刺绣鸳鸯的枕头与翡翠色的被子，今天淋了寒雨，愿意为受冻的人提供夫妇使用的被子和枕头。可见古代的文人雅士与艺妓的交流充满了情趣。
{音乐3：《寒雨歌》/神房曲乐队}
2019-11-04
2019-12-02
2019-11-30