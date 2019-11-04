《漫话国乐》 旌善阿拉里 / 缘分 / 寒雨歌





《阿里郎》是韩国最具代表性、最著名的民谣，而且按照地区、时代不同，流传着30多种版本，其中年代最久的是《旌善阿里郎》。在旌善地区，“阿里郎”叫作“阿拉里”。





关于《旌善阿里郎》的起源有两种说法。一种是早在600多年前，高丽灭亡后，对高丽王朝忠贞不渝的一群大臣与书生强烈反对朝鲜王朝建国，于是离开开城，隐居旌善的深山里。由于迁居的地方是人生地不熟的偏远地区，他们无不怀念分离的家人与家乡，便经常作诗吐露思乡情怀。后来其中一首诗广为流传，就成了《旌善阿里郎》的开端。另一种说法来自一对年轻男女的爱情故事。相传，一对男女秘密恋爱，两人的家隔着河川对望。有一次，两人偷偷相约去摘果实，未料前一天晚上下暴雨，河水涨高，木筏被暴雨冲走，两人无法渡河见面，只能隔河相望，急的直跺脚。《旌善阿里郎》中有这样的歌词：“要下雪吗？还是要下雨了？是倾盆大雨，还是梅雨呢？一朵朵乌云云集万寿山了。 ”后人认为这段歌词就是起源于那对恋人的爱情故事。

{音乐1： 《旌善阿拉里》/Affogato }





古代男女有别、授受不亲，当时是一个男女很难自由恋爱、人间很多事情都得遵循大自然规律的时期，坏天气阻碍了男女的恋情，不过这种难关也被用来丈量喜欢的程度。传统声乐曲女唱歌曲就有这样的歌词：

“风似大地震动，

雨如倾盆大雨，

今晚相约心上人，

可骤然风雨交加，

他会来吗？

倘若赴约，

就是缘分了。”





一对年轻男女对上了眼，说好傍晚约会。倒霉的是天气变幻莫测，突然风雨交加，风吹得像地震一样，天还下着倾盆大雨，在这样的坏天气里，心上人会顶风冒雨赴约吗？如果真的来了，就是我们的缘分了。

{音乐2：《缘分》 / 河允珠（音）}





女唱歌曲是女艺人坐着一动不动地以甜美的歌喉献唱的歌曲。由于节奏缓慢，比起歌词的意义，更着重欣赏像乐器一样变化的歌喉。尤其是在钢琴的伴奏下欣赏女唱歌曲，可以深切感受细腻的感情。





初冬的阴天里，人们会习惯性地举头看天空，自言自语地说：“哎，到底要下雪，还是下雨呢。”朝鲜王朝时代的著名文人林悌有一年冬天以为天晴，没带雨伞出了门，未料天气作怪，山上下雪，田里下雨，林悌一路淋了一身雨雪。他觉得这一情况非常有趣，便写了时调《寒雨歌》。

“北昊晴晴日亮明，

无携水备起行程，

原中奖学山凉翌（yi4），

寒雨沾躯冻寝情。”“





林悌在时调中提及的寒雨意味的是他与名为“寒雨”的妓女相遇。林悌为人幽默风趣，借时调间接向寒雨求爱，并试探寒雨的心，表示自己淋了寒雨，身体冻着了，想在寒雨家过夜。有趣的是，寒雨看破了林悌的心思，也写了一首时调答复：

“何耶与您冻眠呦，

鸳枕翡衾（qin1）那里收，

正置今日寒雨水，

应融冷骨解弛（chi2）头。”

寒雨的意思是淋了寒雨，身体冻着了睡觉是不行的，她家有刺绣鸳鸯的枕头与翡翠色的被子，今天淋了寒雨，愿意为受冻的人提供夫妇使用的被子和枕头。可见古代的文人雅士与艺妓的交流充满了情趣。

{音乐3：《寒雨歌》/神房曲乐队}