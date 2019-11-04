联合国安理会就北韩射弹召开闭门会议 欧洲六国发布声明谴责北韩

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在北韩与美国连日唇枪舌战之际，联合国对北韩的施压也日渐明确。





安理会4日召开闭门会议，讨论索马里、叙利亚局势。会上，北韩问题也作为“其他议题”进行了讨论。虽然安理会的讨论内容没有公开，但欧洲六国另行发布了谴责北韩的声明。目前尚无法确认常任理事国美国、中国和俄罗斯持何种立场。观察认为，考虑到对北谈判，美国或持慎重立场。中国和俄罗斯极有可能重申需放宽对北制裁的一贯立场。而欧洲六国声明并非安理会正式声明，参与国为英国、法国、德国、比利时、波兰和爱沙尼亚。这些国家多次主导召开安理会会议，讨论应对北韩射弹，今年10月也曾发布声明强烈批判北韩，敦促北韩停止挑衅。





上月28日，北韩连续试射2枚超大型放射炮。根据安理会决议，北韩被禁止进行使用弹道导弹技术的发射，虽然起初美国试图淡化其含义，但最近动用侦察机进行了强硬应对。





另外，安理会正在推进于12月10日“世界人权日”召开会议，讨论北韩人权问题。从2014年起，安理会每年均开会讨论北韩人权问题，但去年由于部分理事国支持中国、俄罗斯反对召开会议的意见，最终仅有8个理事国同意开会，因此会议最终未能成行。但今年理事国名单有所变动，预计会议将按主导国美国的计划召开。对此，北韩表达了强烈抗议。北韩常驻联合国代表金成向安理会发送电子邮件声明，警告将进行强硬应对。金成表示，安理会召开会议讨论北韩人权是偏向美国敌对政策的行为，也将阻碍缓和韩半岛紧张气氛和解决核问题。