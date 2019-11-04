金正恩访问白头山和三池渊的意图

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每当要做出重大政治外交决策时都会造访白头山的北韩国务委员会委员长金正恩12月2日参加了白头山三池渊郡邑地区翻修工程竣工仪式。由于北韩通知美国的无核化协商时限逐渐逼近，北韩国务委员会委员长金正恩将做出何种重大决策，引人关注。





金正恩委员长像似为向美国传达信息而访问了白头山，即如果美国在无核化问题上不作出重大让步，北韩就要寻找新路。白头山是其祖父开展抗日游击活动的地方，因此每当金正恩委员长访问白头山时，总会发出“点燃战斗力”的信息。此外，三池渊是金正恩委员长强调自力更生、发展旅游产业的重点地区之一，因此此次参加三池渊郡邑地区翻修工程竣工仪式还具有对该建设事业进行评估，并激励当地居民的意义。今后，金正恩委员长有可能对美国采取强硬路线，必要时对韩国采取军事威慑，并为促进经济发展持续强调自力更生。





北韩国务委员会委员长金正恩在其设定的美北无核化协商时限即将到来之际访问白头山和三池渊，意味着如果美北无核化协商在今年内无法导出实质性成果，北韩将会寻找新路。金正恩委员长访问三池渊开发事业现场的主要目的是为了祝贺邑地区翻修工程在国际社会的制裁中圆满竣工，但也展现出通过自力更生加强内部团结的强烈意志。三池渊作为北韩的革命圣地，其行政区域内包含象征金正恩家族“白头血统”的白头山。因此，每当要做出重大政治外交决策时，金正恩委员长总会登上白头山进行思考。





金正恩委员长登上白头山，意在强调其政权和体制的正统性。金正恩委员长的祖父、已故北韩国家主席金日成曾在白头山开展抗日游击活动，因此白头山作为北韩政权的发祥地，确认金正恩体制的正统性。这就是每当要做出重大政治外交决策时，金正恩委员长登上白头山的主要原因。2013年11月金正恩委员长在处死其姑父张成泽以前曾登上白头山，2017年12月在营造对话氛围之前也登上白头山，而金正恩委员长此次访问白头山，意在强调自力更生和谋求新路。今后，金正恩委员长有可能对外宣称北韩是拥核国家，并强调将以其核武器保卫国家。在对外关系上，如果美北关系和南北韩关系进一步恶化，北韩将与中俄两国加强合作，以寻找突破。

北韩国务委员会委员长金正恩此次白头山和三池渊之行被视为即将做出重大决策的一种信号。今年10月在美北无核化协商陷入停滞状态的情况下，金正恩委员长也曾访问白头山和三池渊，并在一周后，即10月23日指示拆除金刚山内所有韩方设施，这意味着北韩将不再与韩国进行交流合作。

在此情况下，北韩外务省负责美国事务的副相李泰成最近发表讲话，敦促美国尽快作出选择和决断。因此，北韩今后的走势引起国际社会密切关注。





金正恩委员长要求美国在今年年底以前拿出新方案，且北韩最近表示将向美国发送圣诞节礼物，至于发送何种礼物将取决于美方。这意味着在圣诞节之际，北韩有可能发起挑衅。北韩为迫使美国作出让步而将时限定在今年年底以前，并在年底时限逐渐逼近的情况下加大对美施压力度，但是美国作出让步的可能性却在逐渐降低。





12月3日，北韩外务省负责美国事务的副相李泰成再次提醒美国年底时限即将到来，并强调其结果将取决于美方的选择。此外，李泰成还表示北韩将向美国发送圣诞节礼物。2017年7月，北韩试射洲际弹道导弹后宣称，这是送给傲慢的美国人的独立纪念日礼物。因此，在今年圣诞节之际，北韩也有可能发起高强度武力挑衅。但是美国对北韩的态度却变得越发强硬。当地时间10月3日出席北大西洋公约组织首脑会议的美国总统特朗普表示，他与北韩国务委员会委员长金正恩虽然建立了良好关系，但必要时有可能对北韩使用武力。这可说是特朗普总统对北韩作出的回应。由于北韩表示如果美国不改变立场，不知会向美国发送何种圣诞节礼物。对此，特朗普总统向北韩发出了美国绝不屈服于任何威胁的强硬信息。特朗普总统希望与北韩进行对话，并敦促北韩遵守6.12新加坡美北首脑会谈中达成的无核化协议，但表示在逼不得已的情况下也不排除军事选项。特别值得一提的是，特朗普总统此言是去年重启美北对话以来首次发出的。此外，特朗普总统继2017年后，再次将金正恩委员长称为“火箭人”。如此这般，由于特朗普总统对北韩表现出强硬立场，美国和北韩举行无核化工作协商和首脑会谈的可能性变得越来越小。





随着年底时限逐渐临近，北韩和美国之间的紧张局势再次升级。由于美国总统特朗普对北韩发出严正警告，表现出绝不被北韩摆布的强烈意志，因此北韩决定在本月中旬召开劳动党中央委员会全体会议，以制定其战略目标。北韩将通过此次会议制定重要政策。之前一次劳动党中央委员会全体会议是在今年4月11日举行第14届最高人民会议之前召开的。北韩在此次会议上有可能宣布对美采取强硬路线或将发射人造卫星等进行低程度挑衅。不论如何，在劳动党中央委员会全体会议上，金正恩委员长有可能说明北韩今后前进的方向，并通过明年1月1日发表的新年贺词加以具体化。





劳动党中央委员会全体会议是北韩在决定重要战略和政策时召开的会议。今年2月底在越南河内举行的美北首脑会谈破裂后，北韩于4月9日召开劳动党中央委员会全体会议，并决定将基于自力更生精神，坚持走经济建设路线。因此，在本月中旬召开的会议上将做出何种决定，引起国际社会密切关注。