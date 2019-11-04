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人人都会遭遇一些意想不到的事情。驾驶汽车的人有可能出车祸；拥有现金或贵重物品的人有可能被盗或遗失；突然发现罹患癌症等重大疾病的人不但要支付巨额的医疗费用，甚至会断送自己的性命。因此，为应对突如其来的灾难和事故而建立起了保险制度。





北韩也有保险制度。但是北韩的保险制度具有与众不同的特点。北韩保险法规定，保险制度是筹措并利用社会性资金向因自然灾害或意外事故发生而遭受人身损害和财产损失的人提供补偿的制度。因此，北韩就如何补偿人身损害和财产损失、如何筹措用于补偿的社会性资金、如何拨款使用筹集的资金等问题进行讨论。北韩实行全民免费医疗制度，没有其他医疗保险。至于损害赔偿制度，北韩也实行保障受伤害职工合法权益的工伤保险制度。





社会主义国家一切都归国家所有。因此，北韩的保险并非为保护个人和私有财产，而是在国家设施因各种事故和灾害受损时，为投入修复资金而采取的一种国营损害补偿制度。事实上，北韩的保险将国家及协同团体所有财产以及协同农场的农作物等纳入义务加入对象，并由国家负责运营。





北韩的保险事业运营主体为获得中央保险指导机关认可的保险公司，但实际上是由国家直接运营的国营保险形态。一直以来，独揽北韩保险事业的国家机关是位于平壤的“朝鲜民族保险总公司”。“朝鲜民族保险总公司”是统筹管理北韩保险事务的机关。北韩在中央，即平壤设有“朝鲜民族保险总公司”，并在全国9个道和特级市设有10多个保险分公司。此外，在各道和特级市管辖的一般市和郡则设有100多到200多个保险分支公司。





北韩的保险公司只有一家，那就是国家直接运营的“朝鲜民族保险总公司”。1946年成立的“朝鲜民族保险总公司”作为民间保险机关的前身，在全国范围内设有其下属的各级保险机关，以北韩各机关和企业、居民为对象提供保险商品。北韩的保险商品分人身保险、财产保险两大类。人身保险的加入对象为16岁以上65岁以下的职工，被保人因事故、疾病、失业等发生保险需求时，用以保障劳动力和人命财产损失。举例来说，被保人在工作时因事故丧生，其所属机关从亡者生前工资中扣除的人身保费之30%以奠仪形式支付给遗属。财产保险为纯保障型保险。也就是说，财产受损时支付保险金，但是未发生事故而保险期届满则不退还保险费。由于北韩的人身保险和财产保险是以国家为主的概念，北韩居民大都对保险缺乏认知。





北韩自称为“无税国家”，但事实上北韩征收不为居民所知的各种税。如在工资明细表上没写征收多少保险费，但是为筹措保险财源，从工资中自动扣除1%。当然，有些北韩居民知道有这么一回事，但是很多北韩居民不知道国家已先扣除保险费，也不知自己能得到多少优惠。不论如何，由于北韩实行保险制度，如果遭遇工伤或灾害，国家就会支付相应的保险金，领取保险金的居民就会认识到原来北韩还有这样的制度。





在北韩，即使个人加入保险也不会向投保人签发保险凭证。因此，北韩居民难以正确理解自身加入的保险条款和规定。北韩职工的人身保险从其工资中自动扣除一定金额的保险费，而“朝鲜民族保险总公司”将保险纯收益缴付中央银行国库局。总之，北韩居民的保险费作为从其工资中自动扣除的一种税，加入保险的职工遭遇工伤或灾害等发生保险需求时，由国家通过筹集的预算补偿劳动力和人命财产损失。此外，北韩将保险制度用作增加国家财政收入的一种手段，国际保险也是如此。





北韩将保险制度用于筹措其统治资金、维护其体制稳定的一种手段。在国际保险中，北韩一艘货轮曾加入外国保险公司的海运保险，但是该货轮从英国驶向北韩的途中发生被怀疑为人为的事故。尽管如此，由于保险公司未能找出确切的证据而支付巨额的保险金。之后，北韩船舶又以类似的方式试图领取保险金，但被保险公司找出证据而未能得逞，这使北韩在国际社会上丢了很大的脸。此外，北韩迫使外国投资企业义务性地加入保险，以取得国家利益。因此，北韩将会继续不断地扩大保险市场规模。国际保险是指在国际间经济活动中对财产因意外灾害或人身因伤亡所造成的经济损失给予经济补偿的一种制度，但是北韩曾将此作为骗取外汇的手段。





北韩迫使外国使领馆和外国投资企业以及外国人和海外同胞义务性地加入人身保险和财产保险则具有增加外汇收入的目的。北韩推出“核保险”的目的也是如此。长时间进行核开发的北韩为取得国际社会的经济援助，将“核保险”作为协商筹码，以增加国家财政收入。2016年，北韩保险业的资产规模为15亿美元，最近10年来年均增长4.6%，且北韩的保险产业具有极大的发展潜力。因此，其市场规模将不断扩大。





若能通过美北无核化协商解决北韩核问题，且国际社会解除对北韩制裁，前往北韩投资的国家和外国企业将会增加，投资规模也会随之增加。目前，在北韩投资的外国企业必须义务性地加入保险。因此，今后会有更多外国投资企业加入保险。如果北韩引进市场经济，并积极促进经济开发，就会有很多人积累财富。如此一来，北韩的保险市场规模将会急剧扩大。





去年，韩国保险研究院发布报告，介绍增长潜力巨大的北韩保险市场。北韩的保险市场虽然存在较大风险，但是有朝一日对外开放，将会发挥其巨大潜力。北韩的保险市场被称为未来的蓝海，但是为成为蓝海，北韩核问题必须要先得到彻底解决。