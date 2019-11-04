传播欢乐的多文化音乐台

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：姜丽子(多文化音乐广播中文主持人)





随着韩中交流的频繁，越来越多的中国人已经超越旅游等短期旅行的方式，开始来韩国发展自己的人生了，随之而来的是各种服务平台应运而生。本期节目有请在多文化音乐广播担任中文策划和主持的姜丽子为我们介绍一下相关情况。









南：您好！ 请你自我介绍一下吧？

姜：大家好，我来自中国的贵州，我是个苗族女生姑娘，现在在韩国发展，出于本身的爱好，我现在主要从事有关演艺和节目主持等方面的活动，可以说是个“韩漂”一族吧，追梦的过程虽然很辛苦但也很快乐。

南：能给我们大致介绍一下你最近都在忙什么吗？

姜：我的工作内容非常多样，可能今天是做节目或是活动主持人，明天就可能是载歌载舞地参加演出，同时作为音乐广播的主持人还要主持音乐节目，与大家互动。最近我还相继作了中国几个省和城市的推介会，帮助中国的地方省市到韩国来宣传自己在旅游和经济等方面的优势。前不久还去了韩国的中央大学等高校，向在那里读书的中国留学生们介绍在韩国奋斗的经历和生活方式等。

南：请你给我们介绍一下你们的音乐广播，好吗？

姜：近年来韩国的多文化家庭越来越多，很多外国人都在韩国生活，我们这个多文化音乐广播也是在这种大环境下应运而生，我们一共有八个语言的广播，我负责其中的中文广播。因为只有我一个人，所以整个工作的各个程序都是由我一个人承担，很锻炼人。我们有邀请嘉宾的访谈节目，还有播放和介绍中国音乐的节目，还有教授韩国语的节目，欢迎大家收听。









南：那多文化音乐广播的主要受众是哪些群体呢？听众的反应如何呢？

姜：我们主要的受众是在韩国生活的中国人，当然近年来越来越多懂中文或者是在学习中文的韩国人也喜欢听我们的节目。听众们的反映十分热烈。比如有的听众在网上留言说，自己是来自中国的多文化家庭的女性，偶然通过电视收听到熟悉的中文广播欣喜万分，让她感到孤独中遇见了乡音一般地亲切。还有很多韩国朋友还会申请自己喜欢的中文歌曲，听众反应十分积极。

南：怎么样才能收听到你们的音乐台呢？如何跟你们互动？

姜：多文化家庭音乐广播的收听网址是www.wjf.kr，中国语广播播出的时间是凌晨12点、早上6点、中午12点以及下午6点。我们的节目也通过电视频道播出，有skylife频道344，D live频道811，kt olleh 电视频道620，chung buk广播频道775，CJ HELLO VISION频道360，南仁川电视频道720，大邱푸른电视频道720，T Broad频道636，SK BTV频道311等同时播出。

还可以通过手机下载节目软件，即다문화음악방송(多文化音乐放送)，这个服务支持安卓OS2.0以上的系统。苹果手机可在浏览器里面输入我们节目网址，m.wjf.kr。我们的节目是和韩国的熊津财团创办的。

（图片来自嘉宾）