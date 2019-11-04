韩美防卫费分担谈判进展不顺

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有观点认为，韩美防卫费分担谈判恐难在今年内达成妥协。目前，美国仍坚持无理要求，对此，美国内部也有不少反对声音。





特朗普政府提出故意无视诸多要素的单方面要求，比如毫无考虑驻韩美军对美国安保发挥的巨大作用。条约和协定带有国际法的性质，可以说，特朗普政府的要求违背《国际法》。根据双方协定，韩方防卫费分担范围包括驻韩美军雇佣韩国员工所需成本、军事设施建设费以及军工支援费等。但特朗普政府还要求韩方负担驻韩美军人工费、循环部署所需成本、域外军演费用。对此，有观点认为，如接受美方要求，驻韩美军将不再是同盟军，而是雇佣兵。





在第11次韩美防卫费分担协定谈判中，美国要求韩方负担约50亿美元的防卫费，相当于韩方今年分担额的10倍。美国不仅要求韩方大幅上调分担额，还向北约和日本等所有同盟施压，要求承担更多费用。北约已决定在2024年前将国防费开支提高到国内生产总值的2%，美国也要求日本上调3至5倍的分担额。





但韩方主张已作出充分贡献，认为应在合理、公平的范围内分担防卫费。韩国国防部长官郑景斗在美国《防务新闻》(Defense News)发表的文章中指出，韩国负担了平泽美军基地大部分建设费用，且购买了美国武器。特朗普也对韩国购买美国武器予以了肯定，韩方期待郑景斗的表态能在美国引起舆论的关注。





美国国内也有观点认为，特朗普要求韩方负担过多的防卫费将破坏两国同盟关系，对此感到忧虑。