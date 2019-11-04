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5日，韩国总统文在寅在青瓦台接见中国国务委员兼外长王毅，就韩半岛无核化与和平三大原则，即不允许战争、保障相互安全、共同繁荣进行了说明，并呼吁中方的支持。前一日，外交部长官康京和与王毅举行了韩中外长会谈，就完全修复经历“萨德风波”的韩中关系形成了共识。





文在寅与王毅的谈话持续了1个小时。文在寅表示，目前韩半岛完全无核化与永久和平进程正处于重大关口，在韩半岛迎来无核、和平的新时代之前，希望中国政府给予持续的关注和支持。王毅表示，尽管目前韩半岛局势面临困难，但中方将继续为半岛无核化与和平进程发挥建设性作用。





王毅此次应康京和邀请访韩，这是2016年韩中“萨德风波”后，王毅首次访问韩国。4日，康京和同王毅在外交部大楼召开韩中外长会谈，随后在外长官邸共进晚餐，就两国间悬而未决的问题、韩半岛局势、地区及国际热点交换了意见。会谈超出原定的1小时30分钟，持续了约2小时20分钟。外交部表示，会谈上双方决定尽快召开韩中人文交流促进委员会会议和副外长战略对话。召开负责两国人员交流的韩中人文交流促进委员会会议是2017年文在寅对中国进行国事访问时两国领导人达成的协议事项，但是至今未能成行。另外，在外长会谈上，韩方并未直接要求中国完全撤回“萨德”报复措施或重申韩国的“三不”立场，而是在大框架下确认了两国关系发展方向。“三不”立场是指韩国不追加部署“萨德”、不加入美国反导体系、不发展韩美日军事同盟。不过，中国外交部发布的消息显示，康京和表示希望在经济、投资、体育和仍受“萨德”报复影响的文化旅游领域深化交流，而王毅则主要提到相对不敏感的教育、体育、地方和青少年交流，显示出微妙的立场差异。会谈上双方还讨论了因“萨德风波”搁置5年的习近平访韩和韩中首脑会谈事宜。这是2015年3月以后，韩中外长时隔4年9个月再度在首尔会晤，韩中因“萨德”产生的嫌隙由此可见一斑。





王毅此次访韩可以视为韩中关系正常化的信号。首先需要关注的是中方为报复驻韩美军部署“萨德”而实施的限韩令措施是否会产生一定程度上的实质性变化。另外，在美北对话陷入僵局、矛盾激化的局势下，中国的协助是否会成为文在寅作为韩半岛“促进者”角色的新突破口，也引发了外界的关注。