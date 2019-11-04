特朗普称有可能对北韩使用武力

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美国总统特朗普3日表示有可能对北韩使用武力，随后北韩宣布将迅速采取相应措施，双方再度展开唇枪舌战。





为出席北约峰会访问英国伦敦的特朗普在回答记者提问时提到了动武的可能性，并使用了“火箭人”这一称呼。“火箭人”是此前美北矛盾激化时，特朗普对北韩国务委员长金正恩的称呼。特朗普还说，自己就任后美国的军事力量大幅提升，虽然美国希望不会有使用军事力量的必要，但如果有必要，将会动用武力。





对此，北韩4日以人民军总参谋长朴正天的名义发表谈话，对特朗普的发言表示抗议。谈话指出，如果美国针对北韩使用任何武力的话，北韩也将采取迅速的应对措施。5日，北韩外务省第一副相崔善姬针对特朗普的发言表示，如果是失言的话还好，如果是蓄意针对北韩的有计划挑衅，则将另当别论。





特朗普的发言是在北韩对美喊话施压后作出的。此前，北韩多次表示年底对话时限将近，只差美国作出选择，并指出想要什么样的圣诞礼物完全取决于美国的决心。分析认为，这暗示若美国不改变态度，北韩有可能进行核试验或发射洲际弹道导弹（ICBM）。尤其值得关注的是，北韩多次提到“新道路”。3日金正恩还与军队高级指挥官一同骑军马登上白头山。这意味着北韩将进行一项重大转变，军队将在其中发挥中心作用。这是北韩有可能从对话转为强硬敌对路线的信号。特朗普在这种情况下提到使用武力的可能性是在警告北韩不要越过红线。对此，北韩公开抗议，并表示将以牙还牙。对于北韩的表态，美国再度施压，表示在北韩问题上从未撤回过军事选项，负责军事的国防部代替着重外交的美国国务院主导事态发展的时机有可能到来。至此，美北双方都已由军事力量部门出面进行应对。





有分析认为，尽管双方展开了激烈的舌战，但都表现出一定程度上的节制，仍然对展开对话抱有希望。比如特朗普提到仍旧与金正恩保持着良好的关系，北韩方面也作出了类似的发言。目前，北韩和美国都迫切需要对话尽快取得进展。北韩无法超过自己定下的期限，而在连任道路上遭遇弹劾调查的特朗普也亟需在自己树立的最大政绩北韩核问题上取得有意义的变化。虽然局势紧张，但是这种一触即发的对峙反而有可能是对话接近重启的信号。不过也有意见指出，如果双方未能找到突破口，韩半岛危机有可能陷入失控的危险局面。