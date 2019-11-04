今年第三季度韩国GDP增长0.4%

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据统计，今年第三季度韩国经济增长率暂定值为0.4%。另外，反映国内经济综合物价水平的GDP平减指数则出现了亚洲金融危机结束20年以来的最大跌幅。





据韩国银行3日发布的“第三季度国民收入”统计资料显示，今年第三季度韩国实际GDP环比增长0.4%，与10月发布的速报值相同。同比增长率为2.0%，也与速报值持平。速报值根据当季前两个月的数据和最后一个月的预测值计算得出，暂定值则反映了3个月的所有数据。一般情况下，如果没有出现突然的出口变动或自然灾害等重大利空，速报值与暂定值不会有太大差异。





从各项目来看，居民消费环比增长0.2%，设备投资环比增长0.6%，知识财产产品投资环比增长1.0%，出口环比增长4.6%，建设投资则出现6.0%的负增长。与速报值相比，建设投资下调0.8个百分点，居民消费和出口分别上调0.1个百分点和0.5个百分点。





按支出主体来划分，政府部门支出对经济增长的贡献度有所下滑，民间支出的贡献度则出现上升。国民总收入（GNI）环比增长0.6%，同比增长0.4%。另外，GDP平减指数同比下滑1.6%，是1999年第二季度下跌2.7%以后的最大跌幅。GDP平减指数计入了消费者物价、国内生产的所有出口产品和投资对象等，反映了国内经济总体上的综合物价水平。GDP平减指数下滑主要是因为半导体、显示面板、化学制品、钢铁制品等主要出口产品价格骤跌，导致出口平减指数大跌。据统计，出口平减指数负增长6.7%，进口平减指数增长0.1%。另外，内需平减指数增长1.0%，较今年第二季度的1.7%有所放缓。





对此，央行方面说明称，出口平减指数下滑意味着出口产品价格下跌，这可能导致出口制造企业收益恶化。出口产品价格下跌导致出口企业业绩恶化不仅会使投资雇佣和政府税收减少，还有可能间接影响家庭收入、引发消费低迷。但央行也强调，一般情况下，这与国内物价没有直接联系，通货紧缩的可能性有限。





政府今年的GDP增速目标为2.0%，央行于11月29日发布了今年和明年的经济增速预期值，分别为2.0%和2.3%，较今年7月发布的预期值双双下调了0.2个百分点。若今年要实现2.0%的增长，第四季度经济增速需达到0.93%到1.30%。但专家们指出，按照目前的情况来看，第四季度增速突然出现大幅反弹的可能性较低。实际上，今年居民消费增长率预计将创6年以来的最低值，出口已连续12个月下滑，11月投资、生产、消费更是全面减少。政府为提振经济增速正在推进积极的财政政策。央行方面表示，若政府将财政扩张到最大值，实现2.0%的增长并非不可能。