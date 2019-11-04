姜丹尼尔患上抑郁症 新专辑《TOUCHIN’》回归活动恐中断

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姜丹尼尔在结束与前经纪公司纠纷后发行的首张EP《TOUCHIN’》正在宣传期，但4日姜丹尼尔方面对外称其患上抑郁症，恐难继续进行回归活动。

姜丹尼尔公司表示：“姜丹尼尔今年上半年开始出现免疫力低下，健康状态出现问题，且出现心理不安等症状，于是前往医院就诊。经过详细检查后，诊断为抑郁症及恐慌障碍。随后一直靠药物进行调节。”

公司强调姜丹尼尔一直坚持进行演艺活动，而目前来看其状态已进一步恶化，并表示：“考虑到一人的健康和心理安定，决定让其充分休息，因此《TOUCHIN’》的相关活动恐难以进行。”

不久前，姜丹尼尔本人也在官方“歌迷café”中吐露心声，称“有谁能告诉我以，怎么会如此辛苦”、“我每天都在面对何等谩骂、侮辱、造谣，我是怎么活下来的，忍受了太多了。现在真的太累了。”让歌迷心疼不已。

姜丹尼尔新歌《TOUCHIN’》发行当天，通过在越南举行的“2019AAA”开启了此轮回归活动，随后也出席了《音乐银行》、《人气歌谣》等打歌节目以及“MMA2019”颁奖典礼，而在4日，其经纪公司突然发声，宣布临时取消了当天《Show！Champion》节目的录制。