BTS SUGA（闵玧其）参与Halsey新歌 再度合作

防弹少年团成员SUGA(闵玧其)将参与美国原创歌手Halsey新专辑的制作。这是继《为渺小而做的诗(Boy with Luv)》后,防弹少年团与Halsey再度合作。

根据美国Billboard当地时间3日报道称,Halsey在个人社交媒体账号中公开了下月17日即将发行的新专辑歌单,其中第13首歌曲为“SUGA’s interlude(SUGA的间奏)”。

Halsey也曾在Instagram直播中称:“SUGA是一位让人惊喜的音乐人,我觉得他为这次专辑打造的内容及感觉非常棒。我当初就有一定要让他参与专辑的想法。”

Halsey曾参与防弹少年团《MAP OF THE SOUL: PERSONA》主打歌《为渺小而做的诗(Boy with Luv)》的合唱,并且也亲自出镜,与防弹少年团成员共同拍摄MV,还现身防弹少年团演唱会担任表演嘉宾,与成员们感情十分深厚。

目前,防弹少年团正在消化日本行程。本月4日,防弹少年团时隔1年再次登录日本电视台,参加“FNS歌谣祭”,现场表演了《Fake Love》以及《为渺小而做的诗(Boy with Luv)》两首歌曲,并在同一天出出席了在日本名古屋举行的“2019MAMA”活动。