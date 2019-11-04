第34届金唱片奖颁奖典礼将于明年1月4日、5日举行





第34届金唱片奖颁奖典礼（Golden Disc Awards）定于明年1月4日、5日两天在首尔高尺巨蛋体育场举行。4日颁发“年度歌曲”等数字音源类奖项，5日则揭晓“年度唱片”等专辑类奖项。

作为韩国最具权威的音乐颁奖店里，本届金唱片奖也将“公正”作为首要准则，入围及获奖结果，将会如实反应过去一年韩流乐坛的情况。各奖项的入围歌手及作品，是在发行于2018年10月末至2019年10月末期间的唱片及音源中选出，其中也包括因发行日期与上一年度统计截止日期重合而未能参与当年角逐的音乐及歌手。

为了防止“本赏”“大赏”“新人奖”等主要奖项演变成人气奖，因此今年奖项评选标准将以专业评审评选为主，专家意见占比将由30%增至40%，网络投票比重则会降低。另外，近来音源排行榜结果的大众信任度降低，也是增加专业评审意见占比的原因。

本届颁奖典礼评审团是由金唱片奖执行委员会成员及各电视台音乐节目制作人、乐评人、音乐娱记等歌坛专业人士共50人组成，人数较往届增加了20人。评审团将根据候选专辑销量及音源使用量等数据，在结合歌手及其音乐所创造的音乐成果及社会文化影响力等，最终做出综合评价。各奖项入围名单已于6日在金唱片奖官网公布。