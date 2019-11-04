山楂的功效和几个食用方法

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众所周知，山楂具有助消化的作用，但您可能不知道的是，山楂还具有非常高的药用价值。吃对了山楂，等于慢跑半小时！可以降压降脂，逆转脂肪肝。以下就是山楂的功效和食用方法。

一、山楂可以防治心脑血管疾病。山楂中含有黄酮类，能够防治心脑血管疾病。

二、山楂泡水喝可以活血化瘀。

三、山楂中含有的解脂酶可以促进脂肪类食物消化。

四、经常服用山楂水能够非常有效地降低身体中的甘油三酯以及血清胆固醇的含量，能够很好地增强心肌收缩力，防止动脉硬化和心绞痛。

五、山楂可以平喘化痰，也可以有效抑制细菌，缓解拉肚子、还有腹痛等情况。

六、服用山楂水后有很好的利尿和通便作用。但患胃病的人则要少喝，避免加重肠胃负担。

七、山楂通过抑制肝脏胆固醇的合成，促进肝脏对血浆胆固醇的摄入，可以降血脂。

山楂有这么多神奇的功效，那么具体该如何食用呢？下面我们就为大家介绍一下，首先，您可以做降压山楂茶。山楂对边缘性高血压特别有效，可每天坚持泡茶喝。

山楂粥可做降脂“药”。建议血脂高的人将山楂煎取浓汁，去渣，同洗净的粳米同煮，粥将熟时放入砂糖，再稍煮1 ~2分钟即可。

而山楂片可以养肝。有脂肪肝或是肥胖的人，吃些山楂、山楂片、山楂丸或用山楂泡水喝等均可消食去脂，是很好的保肝食品。

若炖肉时加入山楂，可使汤不油腻，清新可口，还能促进肉食消化，有助于胆固醇转化，可谓两全其美。

山楂泥可缓解腰酸背痛。吃些山楂能避免因缺钙导致的抽筋、腰酸背痛等秋冬季节常见的身体不适症。做法是把新鲜的山楂洗净后，捣碎成泥，这样更有利于钙质的吸收，而且跟其他食物搭配起来也更方便。

另外，吃鲜山楂可以减肥。山楂内酸性物质摄入体内后可以增加身体内的酸性成分，让身体内的胃液分泌不断增多。此举可促进身体内的新陈代谢速度，消耗体内多余的脂肪成分，从而达到良好的减肥瘦身目的。不过，可千万不要吃加工的“山楂”，比如裹着糖霜的山楂。量也一定要控制好，每次不宜超过四颗，否则消化得太快，吃的东西也更多，会更加胖。

建议饭后吃山楂，这样对胃的刺激会小一些，尤其是新鲜的生山楂，减肥效果虽更好，但刺激也更大。还可以把山楂煮成水，能让酸性更柔和。

鲜山楂健胃。山楂含多种有机酸以及脂肪酶和维生素C等成分，口服后增加食欲，增强胃液分泌和酸度，提高胃蛋白酶活性，促进蛋白质的消化和脂肪的消化。





（文中窍门来自刘畅听友）