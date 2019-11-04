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在韩国，很多餐厅都提供外卖服务，点外卖早已成为人们普遍的就餐习惯之一。工作太累又不想在家里亲自动手煮饭吃，或不想去外面餐厅吃饭时，人们可以很方便地叫外卖。比如，在家看比赛时打个电话点一只炸鸡与啤酒，搬家的时候叫炸酱面与糖醋肉，傍晚想吃宵夜就点一份酱猪蹄等，比起外面闹哄哄的餐厅，在舒舒服服的家里享用美食也是一份乐趣。





以前，人们是通过广告传单，直接打电话叫外卖，而随着智能手机的普及，简单又方便的外卖软件应运而生了。近几年来，得力于外卖软件的推广，如今除了可以比以前更方便地叫外卖外，外卖食品的种类也比以前更多样了，从便利店的烤红薯到著名烘焙店的蛋糕，乃至全国各地著名餐厅的美食等都可以通过外卖软件叫外卖，方便极了。





据统计，外卖软件用户人数从2013年的87万人剧增至2018年的2500万人，增加28倍还多。如今韩国有多种外卖软件，如外卖的民族、Yogiyo、外卖通、Yorivery、外卖365、麦当劳等快餐店运营的外卖软件、电商的外卖软件、Uber Eats等等，其中用户最多的是“外卖的民族”，占4成以上。通过外卖软件可以点的菜品从下饭菜、下酒菜到零食、点心、蛋糕等应有尽有。





外卖软件的使用方法也很简单，只要下载软件，先打开GPS，就能自动识别你所在的位置，然后根据所在的地点，列出附近的美食与菜单信息，如果想吃炸鸡，手机屏幕上会出现周围的炸鸡店，用户还可以根据距离、受欢迎程度、点评等条件选择食品。打电话或直接在软件订餐后用银行卡或现金结账即可。最近通过外卖软件订餐，即使点一份也可以提供外卖服务，而且还经常提供优惠券，结算简单又迅速。





据调查，外卖软件的销售榜中，人们点的最多的是炸鸡，居首位。其次是炸酱面等中国料理，披萨名列第三。其他依次还有汉堡、炸猪排、菜包肉、生鱼片、辣炒年糕等等。