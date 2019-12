ⓒ Big Hit Entertainment

防弹少年团继去年后,今年也荣登美国公告牌年度最佳艺人榜。





近日,美国公告牌发布了年度排行榜,防弹少年团登上最佳艺人榜等一些榜单,表现出色。首先,防弹少年团在最佳艺人榜排在第15位,虽然比去年的第8下降了7个名次,但防弹少年团是榜单中唯一的韩国歌手。在最佳乐队/组合榜中,防弹少年团继乔纳斯兄弟之后名列第2。防弹少年团的两张专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》与《LOVE YOURSELF 结 ANSWER》跻身200强专辑榜,分别排名第51与第118。另外,防弹少年团还登顶Social50艺人榜、世界数码单曲榜、世界专辑榜、独立艺人榜等,取得了骄人的成绩。